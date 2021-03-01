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  1. Влада

Зеленський оголосив війну судовій системі

1 березня, 11:03

Віталій Семченко Віталій Семченко

Президент назвав головні "хвороби" правосуддя і план боротьби з ними

Президент України Володимир Зеленський заявив про масштабну реформу судової системи. Влада має намір провести перезавантаження КСУ, впровадити суд присяжних, а також перевести бюрократичні процедури в смартфон.

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Про це глава держави розповів під час всеукраїнського форуму "Україна 30".

"Найпопулярнішим словом 2020 року на планеті визнано слово "локдуан". Але в Україні у нього є серйозні конкуренти. Наприклад, судова реформа. Судову реформу обіцяла кожна влада – кожна починала гучно і амбітно, а закінчувала тихо і непомітно. Ми маємо намір розірвати це замкнуте коло", – сказав він.

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Зеленський також назвав головні проблеми, пов'язані з судовою системою. Зокрема, це нестача кадрів, надмірне навантаження на систему і проблеми з доступом до правосуддя. Для вирішення цих "хвороб" він пропонує:

  • Відновити вищу кваліфікаційну комісію суддів, а також удосконалити процедуру відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.
  • Також вдосконалити роботу цих двох органів – систему повинні заповнити професійні, порядні судді, які зможу змінити стійке, негативне ставлення людей до цієї професії.
  • Забезпечити прозорість суду. Ефективним кроком, на думку Зеленського, може стати IT-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні буде створений суд в смартфоні – більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн. Це має прискорити судовий процес, мінімізувати корупцію і можливості для зловживань.
  • Участь громадян у здійсненні правосуддя. Влада має намір впровадити народовладдя, зокрема, суд присяжних. Вже готові два законопроекти, які дадуть старт його роботі.
  • Реформування Конституційного суду. Новий формат роботи КСУ – прозорий відбір суддів, добропорядність, етика, чіткі процедури і порядок прийняття рішень.
  • Глава держави створив комісію з питань правової реформи. Це експертна платформа для підготовки комплексу законодавчих змін, які усунуть недоліки судової системи. Сьогодні комісія повинна презентувати перші результати своєї роботи.

Як повідомлялося раніше, президент Зеленський відсторонив голову Конституційного суду України Олександра Тупицькогоз посади судді КСУ ще на один місяць.

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