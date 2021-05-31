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Чем опасен для Украины союз России и Беларуси? Ответил Зеленский

31 мая, 22:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава украинского государства считает, что Москва и Минск могут оказать на Киев серьезное давление

Президент Владимир Зеленский считает создание союзного государства Беларуси и России опасностью для Украины, ведь, в случае объединения, Москва и Минск могут интегрировать оборонное сотрудничество и оказывать серьезное давление на Киев.

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Об этом он заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Сегодня там армия находится под командованием белорусского режима. Но мы смотрим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями друг с другом", – заявил глава украинского государства.

По его мнению, договоренности могут включать в себя оборону, и тогда эти страны могут оказать на Украину серьезное давление.

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"Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими вооруженными силами. С этой стороны, мы тоже видим опасности для себя – вплоть до реального союзного государства между Россией и Беларусью", – добавил Зеленский.

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Напомним, член комитета ВР по нацбезопасности, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский предположил, что российские спецслужбы вместе с президентом РФ Владимиром Путиным спровоцировали историю с захватом самолета Ryanair в Минске, чтобы еще больше приблизить Беларусь к поглощению.

Также напомним, что ровно два года назад Путин и Лукашенко дали старт интеграции Союзного государства России и Беларуси.

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