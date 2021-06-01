Зеленський про "Північний потік – 2": Росія точно нас відключить – у них на руках флеш-рояль

Володимир Зеленський / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Росія припинить транзит газу через Україну, як тільки добудує і запустить "Північний потік – 2". Також це стане черговим важелем тиску в питаннях Донбасу.

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Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він порівняв СП-2 з окупацією Криму, коли Росія почала війну на Донбасі, щоб питання окупації півострова "забулося". Тепер, щоб торгуватися по Донбасу і "вибивати" для бойовиків амністію і провести вибори там за планом Кремля, Москві знову потрібно піднімати ставки.

""Північний потік – 2" на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа. Якщо вони добудують "Північний потік – 2" – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить. Так, у нас є контракт ... Через три роки цей контракт закінчиться. Якщо вони звершать технічну сторону "Північного потоку – 2" у цьому році, він запрацює за два-три роки. І ми знаємо, що буде. Все це робиться для того, щоб наступного контракту в України не було. А точніше – використають цей важіль вже у питанні Донбасу", – пояснив Зеленський.

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Нагадаємо, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявляв, що через СП-2 Україна може втратити 5 млрд доларів.

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Україна готується до того, що "Газпром" може повністю зупинити транзит газу через нашу газотранспортну систему після 2024 року. Для цього, зокрема, ведеться модернізація ГТС. Кореспонденти "Сьогодні" вже побували на флагманському об'єкті реконструкції: