Зеленский о "Северном потоке – 2": Россия точно нас отключит – у них на руках флеш-рояль

Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президент Владимир Зеленский уверен, что Россия прекратит транзит газа через Украину, как только достроит и запустит "Северный поток – 2". Также это станет очередным рычагом давления в вопросах Донбасса.

Реклама

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он сравнил "СП-2" с оккупацией Крыма, когда Россия начала войну на Донбассе, чтобы вопрос оккупации полуострова "забылся". Теперь, чтобы торговаться по Донбассу и "выбивать" для боевиков амнистию и провести выборы там по плану Кремля, Москве снова нужно поднимать ставки.

"Северный поток – 2" на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток – 2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит … Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону "Северного потока – 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было. А точнее – используют этот рычаг уже в вопросе Донбасса", – объяснил Зеленский.

Напомним, гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявлял, что из-за СП-2 Украина может потерять 5 млрд долларов.

Реклама

Украина готовится к тому, что "Газпром" может полностью остановить транзит газа через нашу газотранспортную систему после 2024 года. Для этого, в частности, ведется модернизация ГТС. Корреспонденты "Сегодня" уже побывали на флагманском объекте реконструкции: