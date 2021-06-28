Конституції України – 25. Зеленський привітав зі святом

Президент назвав Основний закон молодим, але зрілим і мудрим, а також демократичним і людиноцентричним

В День Конституції президент України Володимир Зеленський назвав документ символом України, її історії та незалежності, а також демократичним і людиноцентричним.

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Про це глава держави написав 28 червня у своєму Twitter.

"Конституції України – 25! Вона молода, але зріла й мудра. Вона демократична й людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини та громадянина. Конституція – символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас із цим особливим святом!" – пише президент.

Нагадаємо, що також цього дня Україну та українців привітала зі святом повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона запевнила, що Америка продовжить співпрацювати з Україною "для досягнення її євроатлантичних прагнень та побудови безпечного, демократичного і процвітаючого майбутнього".

Але День Конституції – не єдиний спосіб зробити своє літо насиченішим і яскравішим. Для цього ви можете скористатися нашим календарем літніх лайфхаків.

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А чи знали ви, що Конституція України вважається однією з найдосконаліших у Європі? Дивіться більше про це у відеосюжеті:

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