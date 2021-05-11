Зеленський розкрив домовленість про великоднє перемир'я на Донбасі

/ Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що на переговорах Тристоронньої контактної групи нібито вдалося домовитися про великоднє перемир'я, незважаючи на те, що обстріли все одно є.

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Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

За його словами, йдеться про суттєве зменшення снайперського вогню бойовиків. Адже тільки з початку року ворожі снайпери вбили не менше 30 українських військових.

"Стосовно пасхального перемир'я. В принципі про все було домовлено. Це бачили в ОБСЄ... Не було домовлено з точки зору публікації, формату, як це буде офіційно звучати, тому що формулювання постійно не підходили російській стороні... Сьогодні ми бачимо істотне зменшення кількості обстрілів. Майже пішли в минуле прицільні снайперські обстріли – їх дійсно стало дуже мало", – сказав Зеленський, але визнав, що інші обстріли все ще тривають.

Як повідомляли новини "Сьогодні", тільки за вчора бойовики вдарили з мінометів. У ООС розповіли, чи є втрати у ЗСУ.

Відео: Сьогодні

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