Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби

Посада дитячого омбудсмена тепер називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 червня звільнив з посади уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, призначивши замість нього Дар’ю Герасимчук.

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Відповідні документи опубліковані на сайті ОПУ.

Також змінилася і назва посади дитячого омбудсмена – тепер вона називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації".

"Призначити Герасимчук Дар’ю Михайлівну радником — уповноваженим президента України з прав дитини та дитячої реабілітації", – йдеться в указі Зеленського №245/2021 від 15 червня.

Своїми указами від 15 червня Зеленський також зняв з посади :

уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича;

в. о. уповноваженого президента з питань землі Романа Лещенка;

уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.

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А уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка перепризначив радником – уповноваженим.

Крім того, президент призначив :

Ольгу Будник – радником – уповноваженим президента з питань Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту;

Тетяну Ломакіну – радником – уповноваженим з питань безбар'єрності.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що залишає посаду, але має намір і надалі працювати у сфері захисту дітей.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: