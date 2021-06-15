Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 червня звільнив з посади уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, призначивши замість нього Дар’ю Герасимчук.
Відповідні документи опубліковані на сайті ОПУ.
Також змінилася і назва посади дитячого омбудсмена – тепер вона називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації".
"Призначити Герасимчук Дар’ю Михайлівну радником — уповноваженим президента України з прав дитини та дитячої реабілітації", – йдеться в указі Зеленського №245/2021 від 15 червня.
Своїми указами від 15 червня Зеленський також зняв з посади :
- уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича;
- в. о. уповноваженого президента з питань землі Романа Лещенка;
- уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.
А уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка перепризначив радником – уповноваженим.
Крім того, президент призначив :
- Ольгу Будник – радником – уповноваженим президента з питань Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту;
- Тетяну Ломакіну – радником – уповноваженим з питань безбар'єрності.
Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що залишає посаду, але має намір і надалі працювати у сфері захисту дітей.
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