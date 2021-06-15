Русский
$ 26,93
32,62
  1. Влада

Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Кулеби

15 червня 2021 23:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Посада дитячого омбудсмена тепер називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації"

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 червня звільнив з посади уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу, призначивши замість нього Дар’ю Герасимчук.

Реклама

Відповідні документи опубліковані на сайті ОПУ.

Також змінилася і назва посади дитячого омбудсмена – тепер вона називається "радник – уповноважений президента України з прав дитини та дитячої реабілітації".

"Призначити Герасимчук Дар’ю Михайлівну радником — уповноваженим президента України з прав дитини та дитячої реабілітації", – йдеться в указі Зеленського №245/2021 від 15 червня.

Своїми указами від 15 червня Зеленський також зняв з посади :

  • уповноваженого з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича;
  • в. о. уповноваженого президента з питань землі Романа Лещенка;
  • уповноваженого з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Романа Семенченка.
Реклама

А уповноваженого з питань реабілітації учасників бойових дій Вадима Свириденка перепризначив радником – уповноваженим.

Не пропусти!
Перемогти Німеччину французам допоміг антирекорд: постарався Хуммельс
Хуммельс забиває гол у свої ворота

Крім того, президент призначив :

  • Ольгу Будник – радником – уповноваженим президента з питань Фонду президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту;
  • Тетяну Ломакіну – радником – уповноваженим з питань безбар'єрності.

Нагадаємо, раніше уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що залишає посаду, але має намір і надалі працювати у сфері захисту дітей.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

"Такий вигляд має обід справжнього слуги народу": депутат показав фото з їдальні РадиВлада
"Буде жорсткий відбір": Вірастюк про плани в Раді і перший законопроєктВлада
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для України
Лідери G7 закликали Путіна вивести війська з Криму і Донбасу – що це означає для УкраїниЄвросоюз
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиці
У Зеленського хочуть звільнити Авакова – ЗМІ дізналися подробиціВлада
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)
Так зустрічали Рейгана і Горбачова: як Женева готується до переговорів Байдена і Путіна (відео)Влада
"За хвилину дзвонить Арахамії": Корнієнко про реакцію Зеленського на закон про в'язницю для чиновниківВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти