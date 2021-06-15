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Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы

15 июня 2021 23:52

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Должность детского омбудсмена теперь называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 июня уволил с должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу, назначив вместо него Дарью Герасимчук.

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Соответствующие документы опубликованы на сайте ОПУ.

Также изменилось и название должности детского омбудсмена – теперь она называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации".

"Назначить Герасимчук Дарью Михайловну Советником – уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации", – говорится в указе Зеленского №245/2021 от 15 июня.

Своими указами от 15 июня Зеленский также снял с должности:

  • уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича;
  • и. о. уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко;
  • уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.
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А уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко переназначил советником – уполномоченным.

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Кроме того, президент назначил:

  • Ольгу Будник – советником – уполномоченным президента по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;
  • Татьяну Ломакину – советником – уполномоченным по вопросам безбарьерности.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что оставляет должность, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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