Зеленский назначил нового детского омбудсмена вместо Кулебы

Должность детского омбудсмена теперь называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации"

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 июня уволил с должности уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу, назначив вместо него Дарью Герасимчук.

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Соответствующие документы опубликованы на сайте ОПУ.

Также изменилось и название должности детского омбудсмена – теперь она называется "советник – уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации".

"Назначить Герасимчук Дарью Михайловну Советником – уполномоченным Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации", – говорится в указе Зеленского №245/2021 от 15 июня.

Своими указами от 15 июня Зеленский также снял с должности:

уполномоченного по правам людей с инвалидностью Валерия Сушкевича;

и. о. уполномоченного президента по вопросам земли Романа Лещенко;

уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко.

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А уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко переназначил советником – уполномоченным.

Кроме того, президент назначил:

Ольгу Будник – советником – уполномоченным президента по вопросам Фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта;

Татьяну Ломакину – советником – уполномоченным по вопросам безбарьерности.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что оставляет должность, но намерен и в дальнейшем работать в сфере защиты детей.

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