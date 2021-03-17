Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Глава держави Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником керівника Офісу президента. Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

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"Призначити Брусила Ігоря Миколайовича заступником керівника Офісу президента України", – йдеться в президентському указі №101/2021.

Нагадаємо, раніше на Банковій Брусило обіймав посаду завідувача відділення Головного департаменту державного протоколу і церемоніалу Офісу президента. На ньому була підготовка і проведення всіх міждержавних і внутрішньодержавних заходів за участю Зеленського, візитів, прийомів, робочих поїздок країною та офіційне листування.

На днях один з радників глави ОПУ Олексій Арестович потрапив у мовній скандал. На своїй сторінці в Facebook він відповів матюком одному з користувачів, який попросив його писати українською мовою. Причому сам Арестович стверджує, що він так грубо відповів "боту" і нічого в цьому страшного немає.

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