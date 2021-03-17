Зеленский назначил Ермаку нового заместителя

Глава государства Владимир Зеленский назначил Игоря Брусило заместителем главы Офиса президента. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Реклама

"Назначить Брусило Игоря Николаевича заместителем руководителя Офиса президента Украины", – говорится в президентском указе № 101/2021.

Отметим, ранее на Банковой Брусило занимал должность заведующего отделением Главного департамента государственного протокола и церемониала Офиса президента. На нем была подготовка и проведение всех межгосударственных и внутригосударственных мероприятий с участием Зеленского, визитов, приемов, рабочих поездок по стране и официальная переписка.

На днях один из советников главы ОПУ Алексей Арестович попал в языковой скандал. На своей странице в Facebook он ответил матом одному из пользователей, который попросил его писать на украинском языке. При этом сам Арестович утверждает, что он так грубо ответил "боту" и ничего в этом страшного нет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама