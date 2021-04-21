Зеленський нагадав генсеку ООН про перекоси у розподілі вакцин між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів нову телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і подякував йому за зусилля у боротьбі з пандемією COVID-19.

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Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

Зеленський наголосив, що всеохопна вакцинація проти ковіду – єдиний вихід, однак доступ до безпечних і ефективних вакцин досі нерівний.

Окремо йшла мова про ситуацію на сході України з огляду на збільшення військової присутності РФ уздовж українського кордону та на тимчасово окупованих територіях. Зеленський подякував Гутеррешу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її мирних зусиль.

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Він також розповів генсеку ООН про створення в Україні Центру протидії дезінформації, що має стати міжнародним хабом боротьби з деструктивним інформаційним впливом.

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Зеленський наголосив, що ініціатива Кримської платформи, яку Україна офіційно розпочне проведенням саміту в серпні 2021 року, поверне питання Криму на міжнародний порядок денний, запустить процес деокупації півострова і стане практичним механізмом для захисту прав людини в Криму.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Зеленський також провів телефонну розмову з Гутеррешем, мова йшла про пандемію COVID-19 та спроби Росії позбутися санкцій, накладених на неї за агресію проти України.

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