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Зеленский напомнил генсеку ООН о перекосах в распределении вакцин между странами

21 апреля, 20:29

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Всеобъемлющая вакцинация против COVID-19 – единственный выход, говорит глава государства

Президент Украины Владимир Зеленский провел новый телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил его за усилия в борьбе с пандемией COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Зеленский отметил, что всеобъемлющая вакцинация против ковида – единственный выход, однако доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неравный.

Отдельно шла речь о ситуации на востоке Украины на фоне увеличение военного присутствия РФ вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях. Зеленский поблагодарил Гутерриша за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее мирных усилий.

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Он также рассказал генсеку ООН о создании в Украине Центра противодействия дезинформации, который должен стать международным хабом борьбы с деструктивным информационным воздействием.

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Зеленский отметил, что инициатива Крымской платформы, которую Украина официально начнет проведением саммита в августе 2021 года, вернет вопрос Крыма в международную повестку дня, запустит процесс деоккупации полуострова и станет практическим механизмом для защиты прав человека в Крыму.

Напомним, в апреле 2020 года Зеленский также провел телефонный разговор с Гутерришем, речь шла о пандемии COVID-19 и попытках России избавиться от санкций, наложенных на нее за агрессию против Украины.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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ООН вакцинация Владимир Зеленский Гутерриш российская агрессия Крымская платформа

Источник: Сегодня

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