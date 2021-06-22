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Зеленський: 80 років тому почався найкривавіший період Другої світової війни

22 червня 2021 11:03

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Україна зазнала найбільших людських втрат у Другій світовій з усіх країн світу, Київ один з перших прийняв удар нацистів

Президент Володимир Зеленський у День скорботи вшанував пам'ять жертв війни в Україні, поклавши квіти до могили Невідомого солдата в Парку слави у Києві. У церемонії взяв участь і глава Офісу глави держави Андрій Єрмак. Про це пише ОПУ.

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Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

"Сьогодні, 22 червня, – День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. 80-ті роковини початку найбільш кривавого періоду Другої світової. Ця трагедія торкнулася майже кожної української родини. Мільйони українців пішли на війну, щоб захистити світ від нацистської навали. Сьогодні ми згадуємо їхній подвиг і дякуємо кожному з них за життя та можливість будувати нову Україну, в якій не буде місця війнам", – сказав Зеленський.

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Зеленський у Парку слави. Фото: president.gov.ua

Як відомо, від восьми до десяти мільйонів українців загинули у Другій світовій війні. Це найбільші людські втрати серед всіх країн світу. І 22 червня, у День скорботи і вшанування пам'яті, українці вшановують їх жертву. Саме в цей день 80 років тому нацистська Німеччина напала на СРСР. Тоді, о четвертій годині ранку, німецькі літаки скинули перші бомби на Київ. Запеклі бої тривали на території України більше трьох років. І за цей час окупанти знищили понад 700 наших міст і поселень. А ще понад 30 тисяч сіл.

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Всі подробиці в спецтемі Зустріч Зеленського і Байдена в Білому Домі: що відомо

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