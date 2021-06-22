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Зеленский: 80 лет назад начался самый кровавый период Второй мировой войны

22 июня 2021 11:03

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина понесла самые большие человеческие потери во Второй мировой из всех стран мира, Киев один из первых принял удар нацистов

Президент Владимир Зеленский в День скорби почтил память жертв войны в Украине, возложив цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке славы в Киеве. В церемонии принял участие и глава Офиса главы государства Андрей Ермак. Об этом пишет ОПУ.

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Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

"Сегодня, 22 июня, – День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-я годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Эта трагедия коснулась почти каждой украинской семьи. Миллионы украинцев пошли на войну, чтобы защитить мир от нацистского нашествия. Сегодня мы вспоминаем их подвиг и благодарим каждого из них за жизнь и возможность строить новую Украину, в которой не будет места войнам", – сказал Зеленский.

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Зеленский в Парке славы. Фото: president.gov.ua

Как известно, от восьми до десяти миллионов украинцев погибли во Второй мировой войне. Это самые большие человеческие потери среди всех стран мира. И 22 июня, в День скорби и памяти, украинцы чествуют их жертву. Именно в этот день 80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Тогда, в четыре часа утра, немецкие самолеты сбросили первые бомбы на Киев. Отчаянные бои продолжались на территории Украины больше трех лет. И за это время оккупанты уничтожили более 700 наших городов и поселений. А еще более 30 тысяч сел.

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Все подробности в спецтеме Встреча Зеленского и Байдена в Белом Доме: что известно

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