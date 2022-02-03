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СЬОГОДНІ Новини політики

Зарплати депутатів зросли до $75 тис. – інсайд про Раду

Павло Заяць Павло Заяць
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3 лютого, 00:25
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Про доплати у конвертах відкрито говорять навіть самі нардепи
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народні депутати від "Слуги народу" щомісяця отримують доплати в конвертах, які сягають 75 тисяч доларів.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" журналістка Олеся Бацман.

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"Коли зайшли ці всі хлопці у Верховну Раду, вони позиціонували себе як найчесніші – "нове покоління, ми змінимо все, ми змінимо правила, у нас не буде жодної корупції"... І тут поступово, потихеньку... Кота в мішку не приховаєш. У кулуарах одразу починають хвалитися, особливо люди недосвідчені. Тут же починають йти розмови про те, що виявляється, "слугам" також починають платити", – розповіла вона.

За словами журналістки, спочатку йшлося про "смішні гроші за мірками Верховної Ради" – 500 доларів, 1000 доларів, 1500 доларів.

"Політичні журналісти, які давно в цій історії, навіть жартували – яка девальвація сталася!.. Ті, хто раніше були манікюрницями, фотографами – для них і ця 1000 доларів це було добре, за це вони продавалися та купувалися. Але йшов час та ставки росли, ці хлопці смакували, вони матеріли, у них дуже швидко "виросла на голові корона", – зазначила Бацман.

Як наголосила журналістка, нардепи вже самі стали неприховано говорити, що їм платять у конвертах.

"В інтерв'ю дуже багато хто говорив про це. Навіть Антон Поляков, який сьогодні покійний, про це говорив не раз. І називалися вже зовсім інші цифри – що на місяць народні депутати одержують від 10-20 тисяч доларів і вище, залежно від позиції. До 70-75 тисяч доларів щомісяця", – заявила Бацман.

Хто роздає конверти "слугам"

Головред "Української правди" Севгіль Мусаєва стверджує, що народний депутат Олександр Трухін, замішаний у скандалі з ДТП , займається неофіційними бюджетними питаннями фракції "Слуга народу"

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"За нашими даними, а також даними "Української правди" у політичних колах, нардеп Трухін займається неофіційними бюджетними питаннями фракції "Слуга народу", тобто. заробітними платами у конвертах", – заявила вона.

Нардепов штрафують за "неправильні" голосування

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів, що народні депутати від "Слуги народу" отримують доплати у доларах за "потрібні" голосування.

"Я бачив, як це працює. Умовно, депутат має зарплату, скажімо 20 тисяч гривень, неофіційну. Якщо ти не голосуєш, тебе штрафують, і твоя зарплата зменшується", – сказав він.

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