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Зарплаты депутатов выросли до $75 тыс. – инсайд о Раде

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 февраля, 00:25
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О доплатах в конвертах открыто говорят даже сами нардепы
Алеся Бацман рассказала, сколько платят нардепам
Алеся Бацман рассказала, сколько платят нардепам / Фото: Коллаж: Сегодня

Народные депутаты от "Слуги народа" ежемесячно получают доплаты в конвертах, которые достигают до 75 тысяч долларов.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" журналистка Алеся Бацман.

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"Когда зашли эти все ребята в Верховную Раду, они позиционировали себя как самые честные – "новое поколение, мы сменим все, мы сменим правила, у нас не будет никакой коррупции"… И тут постепенно, потихоньку... Кота в мешке не утаишь, в кулуарах сразу начинают хвастаться, особенно люди неискушенные. Тут же начинают идти разговоры о том, что оказывается, "слугам" также начинают платить", – рассказала она.

По словам журналистки, изначально речь шла о "смешных деньгах по меркам Верховной Рады" – 500 долларов, 1000 долларов, 1500 долларов.

"Политические журналисты, которые давно в этой истории, даже шутили – какая девальвация произошла!.. Те, кто раньше были маникюрщицами, фотографами – для них и эта 1000 долларов это было хорошо, за это они продавались и покупались. Но шло время и ставки росли, эти ребята входили во вкус, они матерели, у них очень быстро "выросла на голове корона", – отметила Бацман.

Как подчеркнула журналистка, нардепы уже сами стали неприкрыто говорить, что им платят в конвертах.

"В интервью очень многие говорили об этом. Даже Антон Поляков, который сегодня покойный, об этом говорил не раз. И назывались уже совершенно другие цифры – что в месяц народные депутаты получают от 10-20 тысяч долларов и выше, в зависимости от позиции. До 70-75 тысяч долларов ежемесячно", – заявила Бацман.

Кто раздает конверты "слугам"

Главред "Украинской правды" Севгиль Мусаева утверждает, что народный депутат Александр Трухин, замешанный в скандале с ДТП, занимается неофициальными бюджетными вопросами фракции "Слуга народа".

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"По нашим данным, а также данным "Украинской правды" в политических кругах, нардеп Трухин занимается неофициальными бюджетными вопросами фракции "Слуга народа", т.е. заработными платами в конвертах", – заявила она.

Нардепов штрафуют за "неправильные" голосования

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что народные депутаты от "Слуги народа" получают доплаты в долларах за "нужные" голосования.

"Я видел, как это работает. Условно, у депутата есть зарплата, скажем 20 тысяч гривен, неофициальная. Если ты не голосуешь, тебя штрафуют, и твоя зарплата уменьшается", – сказал он.

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