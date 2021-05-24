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Зареєструвати народження чи шлюб стане простіше: Зеленський підписав важливий закон

24 травня, 21:18

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Реєстрація шлюбу та розлучення в умовах укрупнення громад стала проблематичною – довелося виправляти ситуацію законодавчо

Володимир Зеленський підписує документ

Володимир Зеленський підписує документ / Фото: president.gov.ua

Українцям стане простіше зареєструвати народження або смерть, шлюб або розлучення сімейної пари в умовах укрупнення територіальних громад, оскільки президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення права громадян на доступ до держреєстрації актів цивільного стану в зв'язку з укрупненням тергромад № 1427-ІХ.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

На Банковій пояснили необхідність ухвалення документу тим, що в Україні був закріплений різний обсяг повноважень у сфері держреєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними тергромадами. Наприклад, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять держреєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, в тому числі об'єднані й укрупнені тергромади, утворені на базі таких міст, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.

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Тепер підписаний закон наділяє повноваженнями держреєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міськрад і відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.

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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав про замкнуте коло через помилку ЗАГС у Харкові. Там дівчина кілька років не може отримати паспорт.

Відео: Сьогодні

Ми писали, що в Україні подорожчало оформлення біометричних документів.

Також повідомлялося, що Україна перша в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового.

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