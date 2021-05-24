Українська
$ 27,46
33,48
  1. Новости политики

Зарегистрировать рождение или брак станет проще: Зеленский подписал важный закон

24 мая, 21:18

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Регистрация брака и развода в условиях укрупнения громад стала проблематичной – пришлось исправлять ситуацию законодательно

Владимир Зеленский подписывает документ

Владимир Зеленский подписывает документ / Фото: president.gov.ua

Украинцам станет проще зарегистрировать рождение или смерть, брак или развод семейной пары в условиях укрупнения территориальных громад, поскольку президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечения права граждан на доступ к госрегистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением тергромад № 1427-ІХ.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

На Банковой объяснили необходимость принятия документа тем, что в Украине был закреплен разный объем полномочий в сфере госрегистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) между различными тергромадами. Например, исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов проводят госрегистрацию рождения, брака, смерти. А города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные тергромады, образованные на базе таких городов, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

Читайте также: ЗАГС или нотариус: украинцев ждет новая процедура бракосочетания и развода

Теперь подписанный закон наделяет полномочиями госрегистрации актов гражданского состояния исполнительные органы всех горсоветов и соответствующие отделы городских управлений юстиции всех городов.

В тренде
У Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме
Подоляк просит жесткого наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
В тренде
От Вирастюка снова ускользает победа – Верховный суд отменил решение ЦИК
Василий Вирастюк. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk
В тренде
Что происходит между Зеленским и Кличко: "Свобода слова Савика Шустера"
Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о замкнутом круге из-за ошибки ЗАГСа в Харькове. Там девушка несколько лет не может получить паспорт.

Видео: Сегодня

Мы писали, что в Украине подорожало оформление биометрических документов.

Также сообщалось, чтоУкраина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из
Будет силовой блок из беркутовцев: изгнанный из "Слуги народа" Шевченко удивил планамиВласть
"Ты наша любовь". Зеленский пришел на концерт Билык с букетом цветов (видео)Власть
"Друга Лукашенко" Евгения Шевченко исключили из "Слуги народа"Власть
"Покупать и продавать землю могут только украинцы": Зеленский подписал закон (обновлено)Экономика
Протасевича взяли как в кино – Лукашенко вдохновился сценариями израильского сериала и фильма Netflix
Протасевича взяли как в кино – Лукашенко вдохновился сценариями израильского сериала и фильма NetflixВласть
Украина закроет авиасообщение с Беларусью – Зеленский дал поручение
Украина закроет авиасообщение с Беларусью – Зеленский дал поручениеВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять