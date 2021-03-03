"Помітив, що набираю вагу": Марченко про недоліки роботи міністром

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів "Сьогодні", що через роботу набирає вагу, незважаючи на регулярні заняття спортом. Причиною вважає постійний стрес.

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За його словами, він тренується постійно, але це не рятує від зайвих кілограмів.

"Помітив, до речі, що набираю вагу, навіть регулярно займаючись спортом. Ключова причина – стрес. Це те, чого хотілося б уникати. Якби міг прибрати нервозність своєї посади, то життя було б прекрасним (посміхається)", – сказав Марченко.

Також міністр розповів, як реагує на стреси.

"Зовні мене дуже складно пробрати. Негативну інформацію намагаюся не поширювати в систему. Спочатку переварюю її сам, а потім думаю, як її трансформувати", – додав глава Мінфіну.

Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком.

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