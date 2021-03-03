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"Помітив, що набираю вагу": Марченко про недоліки роботи міністром

3 березня, 17:25

Сергій Мартинець , Олександра Романюк

Головний фінансист країни назвав головну біду на посаді міністра

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів "Сьогодні", що через роботу набирає вагу, незважаючи на регулярні заняття спортом. Причиною вважає постійний стрес.

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За його словами, він тренується постійно, але це не рятує від зайвих кілограмів.

"Помітив, до речі, що набираю вагу, навіть регулярно займаючись спортом. Ключова причина – стрес. Це те, чого хотілося б уникати. Якби міг прибрати нервозність своєї посади, то життя було б прекрасним (посміхається)", – сказав Марченко.

Також міністр розповів, як реагує на стреси.

"Зовні мене дуже складно пробрати. Негативну інформацію намагаюся не поширювати в систему. Спочатку переварюю її сам, а потім думаю, як її трансформувати", – додав глава Мінфіну.

Читайте на сайті "Сьогодні" повний текст інтерв'ю з міністром фінансів Сергієм Марченком.

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зайва вага міністр фінансів Сергей Марченко

Джерело: Сьогодні

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