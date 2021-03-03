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"Заметил, что набираю вес": Марченко о недостатках работы министром

3 марта, 17:25

Сергей Мартынец , Александра Романюк

Главный финансист страны назвал главную беду на посту министра

Министр финансов Сергей Марченко рассказал "Сегодня", что из-за работы набирает вес, несмотря на регулярные занятия спортом. Причиной считает постоянный стресс.

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По его словам, он тренируется постоянно, но это не спасает от лишних килограммов.

"Заметил, кстати, что набираю вес, даже регулярно занимаясь спортом. Ключевая причина – стресс. Это то, чего хотелось бы избегать. Если бы мог убрать стрессовость своей должности, то жизнь была бы прекрасной (улыбается)", – сказал Марченко.

Также министр рассказал, как реагирует на стрессы.

"Внешне меня очень сложно пробрать. Негативную информацию стараюсь не распространять в систему. Сначала перевариваю ее сам, а потом думаю, как ее трансформировать", – добавил глава Минфина.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко.

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лишний вес министр финансов Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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