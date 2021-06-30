Чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем? У Зеленського дали відповідь

Напередодні Леоніду Кравчуку зробила планову операцію на серці і це може вплинути на його подальшу роботу переговірником щодо Донбассу

Офіс президента поки не думає про заміну Леоніда Кравчука на посаді глави української делегації у Тристоронній контактній групі за станом здоров'я. Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає Інтерфакс-Україна.

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Все стане відомо після висновку лікарів щодо стану здоров'я першого президента України.

"Поки не розглядається (заміна. – Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", – сказав Подоляк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Леоніду Кравчуку зробили планову операцію на серці. Журналіст Дмитро Гордон зазначав, що оперував його хірург високого рівня. А спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович підтвердив, що Кравчуку була зробила операція.

Нагадаємо, днями Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.