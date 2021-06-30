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Чи замінять Кравчука в ТКГ через проблеми з серцем? У Зеленського дали відповідь

30 червня 2021 16:34

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Напередодні Леоніду Кравчуку зробила планову операцію на серці і це може вплинути на його подальшу роботу переговірником щодо Донбассу

Офіс президента поки не думає про заміну Леоніда Кравчука на посаді глави української делегації у Тристоронній контактній групі за станом здоров'я. Про це розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, передає Інтерфакс-Україна.

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Все стане відомо після висновку лікарів щодо стану здоров'я першого президента України.

"Поки не розглядається (заміна. – Ред.). Треба трохи почекати, щоб подивитися і на стан, і послухати прогнози лікарів", – сказав Подоляк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Леоніду Кравчуку зробили планову операцію на серці. Журналіст Дмитро Гордон зазначав, що оперував його хірург високого рівня. А спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович підтвердив, що Кравчуку була зробила операція.

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Нагадаємо, днями Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території.

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