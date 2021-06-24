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Кравчук: Росія порушує міжнародний договір про ядерну зброю

24 червня 2021 12:59

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

На засіданні ТКГ українська сторона висунула окупантам серйозні звинувачення, а росіяни все ігнорують

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Росія порушує міжнародний договір про нерозповсюдження ядерної зброї, тому що не допускає інспекторів МАГАТЕ на тимчасово окуповані території. Про це він сказав за підсумками вчорашнього засідання ТКГ.

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Україна вимагає, щоб стан декількох ядерних об'єктів, розташованих на захоплених Росією територіях, перевірили фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії. Однак окупанти не пускають їх.

"Очевидно, що, перешкоджаючи діяльності МАГАТЕ в Україні, РФ дискредитує себе, насамперед, як члена Агентства, і в другу чергу – як постачальника ядерних послуг технологій у треті країни", – сказав Кравчук.

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Крім того, Росія блокує всі ініціативи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Київ вчергове поставив питання про обмін полоненими, але російська сторона не відповіла. До того ж представники Кремля заблокували розгляд питання з розмінування ділянок, які узгодили ще минулого літа.

За даними ОБСЄ, тільки протягом вівторка на лінії розмежування понад півтори сотні разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Україна вимагала доступу МАГАТЕ до ядерних установок на Донбасі і в Криму. Йдеться про ядерні установки і матеріали в Криму, які є власністю України і стосовно яких застосовуються гарантії МАГАТЕ, а також шахту "Юний комунар" у Донецькій області, ситуація на якій є небезпечною і загрожує довкіллю через припинення робіт по водовідливу у 2018 році.

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