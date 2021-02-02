Янукович вимагає українських прокурорів в Ростов: розповість про "Харківські угоди"

Колишній глава держави каже, що прокурори знають, де він живе

Екс-президент Віктор Янукович направив листи до Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань з вимогою до прокурорів прибути за місцем його тимчасового перебування в російському Ростові-на-Дону для з'ясування всіх необхідних питань за заведеними на нього справами.

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Про це повідомляє адвокат колишнього глави держави Віталій Сердюк на своїй сторінці в Facebook .

"Після поширення минулого тижня ДБР в ЗМІ нової "порції" неправдивої інформації про нібито вручення ... Януковичу нової підозри у державній зраді, він звернувся в ОГП з проханням приїхати до нього в Російську Федерацію, де він раніше отримав тимчасовий притулок", – йдеться в повідомленні Сердюка.

За словами захисника, місце перебування Януковича давно відоме правоохоронним органам України. Адреса підтверджена, в тому числі і Генеральною прокуратурою РФ.

"І, попри те, що у ДБР абсолютно нема підстав для того, щоб виносити будь-які підозри щодо "Харківських угод", Віктор Янукович в черговий раз готовий до зустрічі і максимальної співпраці зі слідством для встановлення і покарання винуватців злочинів 2014 року", – також сказано в повідомленні адвоката.

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Нагадаємо, 28 січня слідчі ДБР за погодженням з прокурорами Офісу генпрокурора повідомили про підозру Януковича в державній зраді за підписання т.зв. "Харківських угод".

Також нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, яким екс-президент засуджується до 13 років позбавлення волі. Він визнаний винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 статті 111 (державна зрада), ч. 5 статті 27, ч. 2 статті 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

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