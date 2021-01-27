Яценюк: Із підтримкою США Україна може стати членом НАТО, це – історична місія

Нова адміністрація допоможе ЗСУ стати потужнішими і надасть їм летальну оборонну зброю, каже політик

Членство України в НАТО – це історична місія, якої можна досягти. Нова адміністрація США дає нам шанс зробити це, хоча Київ втратив таку можливість 2008 року. Україні слід використати нову нагоду долучитися до НАТО, щоб отримати план дій щодо членства в Альянсі.

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Про це заявив прем’єр-міністр (2014-2016), голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ 27 січня.

Політик висловив переконання, що нова адміністрація США захищатиме і підтримуватиме Україну, як це відбувалося за часів адміністрації Обами-Байдена. Він процитував історичну промову тоді віцепрезидента Байдена у Верховній Раді 2015 року, коли той сказав, що США не визнаватиме сфери впливу за жодною країною, а суверенні держави мають право на власні рішення і на вибір союзів.

"Переконаний, що це дуже чіткий знак, що Сполучені Штати за адміністрації Байдена зроблять все можливе, аби Україна отримала план дій щодо членства в НАТО", – підкреслив Яценюк.

Голова КБФ наголосив, що це може стати історичною місією нової адміністрації США: "Захистити Україну, зробити невід’ємною частиною найсильнішого демократичного альянсу у світі – НАТО".

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Яценюк підкреслив, що на порядку денному двосторонніх відносин України та США насамперед має стояти відновлення територіальної цілісності та незалежності України: "Ми переконані, що американська адміністрація ніколи не визнає незаконну анексію, тиснутиме на Росію та накладатиме санкції, доки РФ повністю не виконає Мінські домовленості – не в російській інтерпретації, а в українській, в інтересах українського народу".

Окрім того, він висловив сподівання на підтримку економічних реформ в Україні з боку нової адміністрації США.

Ще одне питання на порядку денному – це підтримка українського війська, підкреслив голова КБФ: "Ми переконані, що нова адміністрація допоможе українській армії стати потужнішою і надасть їй летальну оборонну зброю".

"Очікуємо, що адміністрація відновить міцний альянс між Сполученими Штатами та Європейським Союзом. Адже це була мета Росії – підірвати єдність між США та ЄС і так перемогти в битві проти демократії в Європі та Штатах", – наголосив він.

Ще одним викликом для України Яценюк назвав корупцію: "Уряд і президент мають бути рішучими у впровадженні реформ і відновленні програми з МВФ. Незважаючи на те, що це дуже болючий шлях, але нам треба його пройти".

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Яценюк підкреслив, що "дуже оптимістичний" щодо майбутнього двосторонніх відносин: "США пройшли тест на демократію. Після усього, що трапилося, США стали навіть сильнішими. Сполучені Штати були, є і будуть взірцем реальної демократії. А що сильніша Америка – то сильніша Україна, і навпаки. Тож маємо об’єднати зусилля і зробити США та Україну процвітаючішими. І ми маємо можливість цього досягти з новою адміністрацією і новим президентом США".

Нагадаємо, раніше на онлайн-дискусії КБФ Яценюк заявив, що країні необхідне об’єднане національне лідерство.

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.

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