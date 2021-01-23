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Яценюк про протести у Росії: Зруйнуйте цю тюрму і повстаньте за свободу для всіх

23 січня, 23:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На думку екс-прем'єра, свобода росіян залежить від свободи народів, проти яких воює Путін

Для свободи і щасливого майбутнього росіян недостатньо однієї лише вимоги звільнити опозиціонера Олексія Навального, головне – звільнення від путінської імперії і великодержавного шовінізму.

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Так протести у Росії прокоментував прем'єр-міністр України в 2014-2016 роках, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у Facebook.

"Люди на протестах в Росії вимагають свободи Навальному. Росіяни, ваші спроби марні, якщо не усвідомите найважливішого. Вимога звільнити Навального правильна, але недостатня. Свобода Навального залежить від свободи вас усіх. Повставайте за свободу для всіх", – написав він.

Яценюк підкреслив, що свобода росіян також залежить від того, чи будуть вільні і ті народи, проти яких воює їхній президент Володимир Путін.

"Свобода і щасливе майбутнє всіх наших народів, включно з вами, залежить від звільнення від путінської імперії та великодержавного шовінізму. Повставайте за свободу для всіх. Зруйнуйте цю тюрму. І тоді на свободу вийде не лише Навальний, а весь ваш народ", – закликав він.

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Екс-прем'єр України вважає, що тільки тоді у росіян буде шанс нарешті створити державу, яка не буде агресором, пугалом або парією серед цивілізованих народів.

Нагадаємо, 23 січня у Росії відбулися масові акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, який був арештований в аеропорту після прильоту з Німеччини, за різними підрахунками, в Москві на вулиці вийшли від 20 до 40 тисяч.

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Росія протести Арсеній Яценюк Олексій Навальний
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