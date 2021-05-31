Яценюк про переговори по Донбасу: Ситуація за останні два роки тільки погіршилася

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що за останні два роки ситуація по реалізації мирних ініціатив по врегулюванню в Донбасі погіршилася.

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Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TВA, передає прес-служба партії.

"Ну, що можна побачити в закривавлених очах диктатора, який хоче знищити Україну? От що можна побачити там в очах Путіна? Там можна побачити тільки смерть і жадобу до знищення України", - сказав Арсеній Яценюк.

"Ситуація, я вважаю, за останніх два роки погіршилася. В першу чергу тому, що за цих два роки Росія каже, що офіційно видала вже пів мільйона паспортів на території Донецької і Луганської областей. А в їхній Думі говорять про те, що до кінця року на українських територіях буде легалізованих російських громадян, що голосуватимуть за Путіна, "Единую Россию", ще за якогось біса, з російськими паспортами близько одного мільйона", - додав він.

Арсеній Яценюк прокоментував пропозиції щодо повернення окупованих територій шляхом проведення виборів: "Вільних і чесних виборів поміж ким? Поміж мільйоном громадян Російської Федерації? Цей мільйон громадян з російськими паспортами – за кого вони будуть голосувати на місцевих, так званих вільних і чесних виборах? Це ж абсурд. Тобто, це брехня. Нам або умисно брешуть, або з нерозуміння".

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"Тому ситуація по так званим мирним ініціативам тільки погіршилася з-за того, що Росія чітко прийняла політику на те, щоби не те що не виконувати Мінські угоди. Мінські угоди – це вже, знаєте, як таке погане словосполучення. Тому що Росія вже захопила Мінськ разом з Лукашенком. Вся політика Російської Федерації спрямована на дестабілізацію всередині України. Путін буде вичікувати шансу для того, щоби захопити не тільки Донецьк і Луганськ, а захопити всю Україну", - наголосив він.

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"І спроможність сьогоднішньої влади протистояти цьому – для мене вона під питанням. Але в цьому випадку я бажаю їм успіху, тому що я бажаю успіху Україні", - зазначив лідер "Народного фронту".

Арсеній Яценюк додав, що в цьому питанні він покладає великі надії на західних партнерів України – ЄС та США: "Щоб не припустилися того, що росіяни почнуть вести перемовини про Україну без України. Тут нова адміністрація Байдена в першу чергу повинна проявити характер і повинна допомогти і Україні, і самим собі. Тому що Росія загрожує і Сполученим Штатам, і Європейському Союзу".

Раніше Яценюк заявив: Україна або приєднається до НАТО і Євросоюзу, або її захопить Росія.

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