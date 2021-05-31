Яценюк о переговорах по Донбассу: Ситуация за последние два года только ухудшилась

Яценюк прокомментировал переговоры по Донбассу

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк считает, что за последние два года ситуация по реализации мирных инициатив по урегулированию в Донбассе ухудшилась.

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Об этом он заявил в интервью телеканалу TВA, передает пресс-служба партии.

"Ну, что можно увидеть в окровавленных глазах диктатора, который хочет уничтожить Украину? Вот что можно увидеть там в глазах Путина? Там можно увидеть только смерть и жажду уничтожения Украины", - сказал Арсений Яценюк.

"Ситуация, я считаю, за последние два года ухудшилась. В первую очередь потому, что за эти два года Россия говорит, что официально выдала уже полмиллиона паспортов на территории Донецкой и Луганской областей. А в их Думе говорят о том, что до конца года на украинском территориях будет легализированных российских граждан голосовать за Путина, "Единую Россию", еще за какого-то черта, с российскими паспортами около одного миллиона", - добавил он.

Арсений Яценюк прокомментировал предложения по возврату оккупированных территорий путем проведения выборов: "Свободных и честных выборов между кем? Между миллионом граждан Российской Федерации? Этот миллион граждан с российскими паспортами – за кого они будут голосовать на местных, так называемых свободных и честных выборах? Это же абсурд. То есть, это ложь. Нам или умышленно лгут, или непонимание".

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"Поэтому ситуация по так называемым мирным инициативам только ухудшилась из-за того, что Россия четко приняла политику на то, чтобы не только не выполнять Минские соглашения. Минские соглашения – это уже, знаете, как такое плохое словосочетание. Потому что Россия уже захватила Минск вместе с Лукашенко. Вся политика Российской Федерации направлена на дестабилизацию внутри Украины. Путин будет выжидать шанс для того, чтобы захватить не только Донецк и Луганск, а захватить всю Украину", – подчеркнул он.

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"И способность сегодняшней власти противостоять этому – для меня она под вопросом. Но в этом случае я желаю им успеха, потому что я желаю успеха Украине", - отметил лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк добавил, что в этом вопросе он возлагает большие надежды на западных партнеров Украины – ЕС и США: "Чтобы не допустили того, что россияне начнут вести переговоры об Украине без Украины. Здесь новая администрация Байдена в первую очередь должна проявить характер и должна помочь и Украины, и самим себе. Потому что Россия угрожает и Соединенным Штатам, и Европейскому Союзу".

Ранее Яценюк заявил: Украина или присоединится к НАТО и Евросоюзу, или ее захватит Россия.

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