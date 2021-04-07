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Яценюк вважає НАТО безпековою парасолькою для України

7 квітня, 22:04

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Конституційний обов'язок президента – привести Україну до членства в НАТО

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр (2014-2016) Арсеній Яценюк упевнений, що НАТО – це єдина "безпекова парасолька", яка дасть можливість Україні дійсно зберегти свою незалежність, створити сильну армію і повернути території, незаконно захоплені Росією.

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Про це він заявив у ефірі "UA:Перший".

"Сильні українські Збройні сили, які адаптовані до стандартів НАТО – це і є шлях, як швидше зробити Україну членом Північноатлантичного альянсу", – підкреслив Яценюк.

За його словами, конституційний обов'язок президента – виконати те, що записано в Конституції – стати членом НАТО.

Лідер "Народного фронту" нагадав, що процес отримання Плану дій щодо членства в НАТО було розпочато ще в 2008 році, коли він був спікером Верховної Ради і підписав тоді спільну відозву до Альянсу.

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"Членство в НАТО завтра не буде, і післязавтра воно також не настане. Але шлях, по якому йде Україна, – зробити сильні українські Збройні Сили, – це ключовий шлях для того, щоб не дати Росії можливості далі просуватися на українську територію", – підкреслив він.

Яценюк зазначив, що президент Володимир Зеленський за два роки на посаді вражаюче змінив риторику стосовно російської агресії в бік "суто патріотичної".

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"Зеленський став на суто патріотичні позиції: членство в НАТО, членство в Європейському Союзі, Росія – агресор, українська армія повинна бути найсильніша, проти Росії повинні бути введені санкції", – зазначив екс-прем'єр.

Він додав, що НАТО – це не просто військовий блок, а об'єднання вільних країн, які хочуть себе захищати і захищають демократії у світі.

"Це добре для української держави. Мотивація може бути різна. Але для України це правильно. Тільки від слів треба до діла переходити", – підкреслив Яценюк.

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Нагадаємо, раніше лідер партії "Народний фронт" заявив, що членство України в НАТО – не примарна, а цілком реальна перспектива.

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НАТО Арсеній Яценюк вступ до НАТО
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