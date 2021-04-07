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Яценюк считает НАТО зонтиком безопасности для Украины

7 апреля, 22:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Конституционный долг президента – привести Украину к членству в НАТО

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк уверен, что НАТО – это единственный "зонтик безопасности", который даст возможность Украине действительно сохранить свою независимость, создать сильную армию и вернуть территории, незаконно захваченные Россией.

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Об этом он заявил в эфире "UA:Перший".

"Сильные украинские Вооруженные силы, адаптированные к стандартам НАТО – это и есть путь, как быстрее сделать Украину членом Североатлантического альянса", - подчеркнул Яценюк.

По его словам, конституционный долг президента – выполнить то, что написано в Конституции – стать членом НАТО.

Лидер "Народного фронта" напомнил, что процесс получения Плана действий по членству в НАТО был начат еще в 2008 году, когда он был спикером Верховной Рады и подписал тогда общее обращение к Альянсу.

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"Членства в НАТО завтра не будет, и послезавтра оно также не наступит. Но путь, по которому идет Украина – сделать сильные украинские Вооруженные силы – это ключевой путь для того, чтобы не дать России возможности дальше продвигаться на украинскую территорию", – подчеркнул он.

Яценюк отметил, что президент Владимир Зеленский за два года в должности сильно изменил риторику в отношении российской агрессии в сторону "сугубо патриотической".

"Зеленский стал в сугубо патриотические позиции: членство в НАТО, членство в Европейском Союзе, Россия – агрессор, украинская армия должна быть сильная, против России должны быть введены санкции", – отметил экс-премьер.

Он добавил, что НАТО – это не просто военный блок, а объединение свободных стран, которые хотят себя защищать и защищают демократии в мире.

"Это хорошо для украинского государства. Мотивация может быть разная. Но для Украины это правильно. Только от слов надо к делу переходить", – подчеркнул Яценюк.

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Напомним, ранее лидер партии "Народный фронт" заявил, что членство Украины в НАТО – не призрачная, а вполне реальная перспектива.

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НАТО Арсений Яценюк вступление в НАТО
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