Рейган врятував Зеленського від "путінського кошмару"

Володимир Зеленський вірить у те, що йому вдасться зробити Україну процвітаючою країною

Володимир Зеленський, до того як його обрали президентом України, у велику політику прийшов буквально зі сцени. До 2019 року він був відомий як комедійний актор, продюсер, засновник та художній керівник студії "Квартал-95".

Глава держави в інтерв'ю виданню The Washington post розповів про своє ставлення до 40-го президента Рональда Рейгана, який до того, як стати політиком, був актором.

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Журналіст його запитав, як йому, людині з акторською кар'єрою і без військового минулого, вдалося впоратися із "кошмаром", що виник на кордоні з Україною. "Рональд Рейган теж не був військовою людиною", – заявив Зеленський.

Зеленському подобається Рейган

"Він мені подобається. Я не знав його особисто. Я дуже поважаю людей, які борються та досягають бажаного результату", – сказав він.

Хто такий Рейган

Рональд Рейган

Рональд Рейган народився 1911 року в штаті Іллінойс. Закінчив коледж, під час навчання грав у театрі. Після закінчення почав працювати спортивним коментатором. Пізніше він працював на різних радіостанціях.

Здійснити свою давню мрію – стати актором, у нього вийшло лише у 1937 році, але невдовзі розпочалася війна.

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Під час Другої світової війни під час призову його не взяли через поганий зір. У цей період він служив у спеціальному підрозділі ВПС, де знімалися навчальні та агітаційні фільми. Після закінчення війни він знову повернувся до кіно. За свою акторську діяльність він знявся у більш ніж 50 картинах. Його акторська кар'єра загалом не вдалася: він знімався переважно в малобюджетних фільмах, з яких всього декілька картин стали популярними: "Кінгс роу" та "Дорога на Санта-Фе".

З 1947 по 1952 та з 1959 по 1960 був президентом Гільдії кіноакторів, з середини 1950-х років багато працював на телебаченні, беручи участь у низці програм на каналах.

Рейган був членом Демократичної партії, на президентських виборах 1952, 1956 та 1960 років він підтримував кандидатів-республіканців, а 1962 р. перейшов у Республіканську партію.

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У 1964 р., виступаючи на партійному з'їзді на підтримку вкрай консервативного кандидата Баррі Голдуотера, він сказав знамениту промову "Час вибирати" (йшлося про те, щоб знизити державний вплив на економіку). Ця промова стала стартом його політичної кар'єри, йому було запропоновано виставити свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії.

У 1966 році він виграв вибори й став губернатором Каліфорнії.

У 1968 та 1976 роках висував свою кандидатуру на пост президента, але програв вибори.

Успіх йому посміхнувся лише у 1980 році. Він здобув перемогу над демократом Джиммі Картером, який балотувався на другий термін. У січні 1981 р. Рональд Рейган обійняв посаду, ставши 40-м президентом США. У 1984 році він був переобраний на другий термін, вигравши у демократа Уолтера Мондейла.

Не тільки у Зеленського та Рейгана вийшло в політиці

Вацлав Гавел

Останній президент Чехословаччини та перший президент Чехії Вацлав Гавел був письменником і драматургом, нащадком засновника кінокомпанії "Люцернафільм". Його дід і дядько розвивали кінематографічний напрямок сімейного бізнесу.

Джозеф Естрада

Президент Філіппін Джозеф Естрада був актором, за свою кінокар'єру зіграв у понад ста фільмах, після чого вирішив іти в політику. Був мером, сенатором, віцепрезидентом Філіппін, а у 1988 р. виграв президентські вибори.

Ширлі Темпл

Актриса Ширлі Темпл народилася 1928 року, з дитячих років знімалася в кіно. Стала наймолодшою у світі володаркою "Оскара", проте пізніше вирішила спробувати у політиці У 1960 році вступила до Республіканської партії та брала участь у передвиборчій агітації за Річарда Ніксона. Висуваючись на пост сенатора, жінка програла.

Клінт Іствуд

Клінт Іствуд ріс у звичайній сім'ї, після війни демобілізувався і в 1952 р. випадково познайомився з кінооператором зі студії Universal. Оператор призначив Клінту зустріч із режисером Артуром Любіном – прямо на заправці, де працював Іствуд. З цього розпочалися перші кроки на шляху до здійснення мрії про кіно. Актор знявся у понад 85 фільмах, 7 серіалах, був режисером 40 кінокартин. Клінт Іствуд встиг попрацювати навіть мером невеликого містечка Кармел у Каліфорнії – з 1986 по 1988 рік.

Що Зеленський наговорив в інтерв'ю

Зеленський виступив за негайне запровадження санкцій проти Росії. Він заявив, що не розуміє, навіщо чекати на ймовірну ескалацію для введення санкцій.

Також він заявив, що кожен українець, крім армії, боротиметься з російськими військовими у разі нового вторгнення Росії на територію України.

Президент України зацікавлений у тому, щоб провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом США Джо Байденом.

Він вважає, що вторгнення РФ може розпочати саме з тих регіонів України, де історично проживають люди, які мають родинні зв'язки з Росією.

Президент України також зазначив, що за кібератакою на урядові сайти, найімовірніше, стоїть Росія.

Глава української держави зазначив, що за останні роки підтримка з боку США стала значно сильнішою.