Рейган спас Зеленского от "путинского кошмара"

Владимир Зеленский верит в то, что у него получится сделать Украину процветающей страной

Владимир Зеленский (по центру на фото), Рональд Рейган (справа) Фото: коллаж "Сегодня"

Владимир Зеленский, до того как был избран президентом Украины, в большую политику пришел буквально со сцены. До 2019 года он был известен как комедийный актер, продюсер, основатель и художественный руководитель студии "Квартал-95".

Глава государства в интервью изданию The Washington post рассказал о своем отношении к 40-му президенту Рональду Рейгану, который до того, как стать политиком, был актером.

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Журналист его спросил, как ему, человеку с актерской карьерой и без военного прошлого, удалось справиться с "кошмаром", возникшем на границе с Украиной. "Рональд Рейган тоже не был военным человеком", – заявил Зеленский.

Зеленскому нравится Рейган

"Он мне нравится. Я не знал его лично. Я очень уважаю людей, которые борются и добиваются желаемого результата", – сказал он.

Кто такой Рейган

Рональд Рейган

Рональд Рейган родился в 1911 году в штате Иллинойс. Окончил колледж, во время учебы играл в театре. После окончания начал работать спортивным комментатором. Позже он работал на различных радиостанциях.

Осуществить свою давнюю мечту – стать актером, у него получилось лишь в 1937 году, но вскоре началась война.

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Во время Второй мировой войны во время призыва его не взяли из-за плохого зрения. В этот период он служил в специальном подразделении ВВС, где снимались учебные и агитационные фильмы. После окончания войны он снова вернулся в кино. За свою актерскую деятельность он снялся в более чем 50-ти картинах. Его актерская карьера в общем не удалась: он снимался преимущественно в малобюджетных фильмах, из которых всего парочка картин стали популярными: "Кингс роу" и "Дорога на Санта-Фе".

С 1947 по 1952 и с 1959 по 1960 был президентом Гильдии киноактеров, с середины 1950-х годов много работал на телевидении, принимая участие в ряде программ на каналах.

Рейган был членом Демократической партии, на президентских выборах 1952, 1956 и 1960 гг. он поддерживал кандидатов-республиканцев, а в 1962 г. перешел в Республиканскую партию.

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В 1964 г., выступая на партийном съезде в поддержку крайне консервативного кандидата Барри Голдуотера, он произнес ставшую знаменитой речь "Время выбирать" (речь шла о том, чтобы снизить государственное влияние на экономику). Эта речь стала стартом его политической карьеры, ему после этого было предложено выставить свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии.

В 1966 он выиграл выборы и стал губернатором Калифорнии.

В 1968 и 1976 годах выдвигал свою кандидатуру на пост президента, но проиграл выборы.

Удача ему улыбнулась лишь в 1980 году. Он одержал победу над демократом Джимми Картером, баллотировавшимся на второй срок. В январе 1981 г. Рональд Рейган вступил в должность, став 40-м президентом США. В 1984 г. он был переизбран на второй срок, выиграв у демократа Уолтера Мондейла.

Не только у Зеленского и Рейгана получилось в политике

Вацлав Гавел

Последний президент Чехословакии и первый президент Чехии Вацлав Гавел был писателем и драматургом, потомком основателя кинокомпании "Люцернафильм". Его дед и дядя развивали кинематографическое направление семейного бизнеса.

Джозеф Эстрада

Президент Филиппин Джозеф Эстрада был актером, за свою кинокарьеру сыграл в более чем ста фильмах, после чего решил идти в политику. Был мэром, сенатором, вице-президентом Филиппин, а в 1988 выиграл президентские выборы.

Ширли Темпл

Актриса Ширли Темпл родилась в 1928 году, с детских лет снималась в кино. Стала самой юной в мире обладательницей "Оскара", однако позже решила попробовать в политике. В 1960 году вступила в Республиканскую партию и участвовала в предвыборной агитации за Ричарда Никсона. Выдвигаясь на пост сенатора, женщина проиграла.

Клинт Иствуд

Клинт Иствуд рос в обычной семье, после войны демобилизовался и в 1952 году случайно познакомился с кинооператором из студии Universal. Оператор назначил Клинту встречу с режиссером Артуром Любином – прямо на заправке, где работал Иствуд. С этого начались первые шаги на пути к осуществлению мечты о кино. Актер снялся в более чем 85 фильмах, 7 сериалах, был режиссером 40 кинокартин. Клинт Иствуд успел поработать даже мэром небольшого городка Кармел в Калифорнии — с 1986 по 1988 год.

Что Зеленский наговорил в интервью

Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России. Он заявил, что не понимает, зачем ждать вероятную эскалацию для введения санкций.

Также он заявил, что каждый украинец, помимо армии, будет сражаться с российскими военными, в случае нового вторжения России на территорию Украины.

Президент Украины заинтересован в том, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом.

Он считает, что вторжение РФ может начать именно с тех регионов Украины, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

Президент Украины также отметил, что за кибератакой на правительственные сайты, скорее всего, стоит Россия.

Глава украинского государства отметил, что за последние годы поддержка со стороны США стала намного сильнее.