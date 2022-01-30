CNN: Китай розв'яже війну одразу після нападу Путіна на Україну

Можливі дії Російської Федерації щодо України матимуть наслідки за межами спільного кордону двох країн.
Про це повідомляє CNN.
Як зазначають експерти – колишній посол Великої Британії в Білорусі Найджел Гулд-Девіс і директор програми Росія-Євразія лондонського аналітичного центру Chatham House Джеймс Ніксі, – такі дії можуть призвести до нової ери невизначеності у Східній Європі, зруйнувати глобальну економіку, а також спровокувати зсув у геополітичному впливі, який "підірве довіру до Заходу".
Далі по темі
Китай і Тайвань
Експерти переконані, що відлуння вторгнення РФ в Україну "відчуватиметься у всьому світі". Деякі з них побоюються, що будь-який крок РФ може надихнути й інші країни. На думку Найджела Гулд-Девіса, Китай уважно слідкуватиме за уроками, які він може "витягти з рішучості Заходу".
"Тайванці витягнуть з цього уроки – як і будь-який інший житель кордону – попри те, що живе поруч із лідером, який значно вищий за нього", – заявив Ніксі.
Як зазначається, Тайвань і материковий Китай керувалися окремо з моменту закінчення громадянської війни в Китаї понад 70 років тому. Але панівна Комуністична партія Китаю розглядає острів як частину своєї території й "не виключає застосування військової сили для його захоплення".
Як зазначається, це підтверджує думку деяких експертів про те, що реакція США на українську кризу може диктувати, як вона сприйматиметься у всьому світі далі.
Експерти зазначають, що у світі спостерігатимуть ефект доміно протягом багатьох років і, можливо, десятиліть, якщо Росія зробить успішний крок. На їхню думку, це покаже диктаторам всього світу, що "США – паперовий тигр" (метафора, яка використовується для позначення чогось небезпечного тільки на вигляд, але насправді нешкідливого – прим. ред.).
При цьому також йдеться про те, що якщо за російським вторгненням піде тривала напруженість, у США також можуть відновитися дебати про те, яку роль країна повинна грати в Європі.
Незрозуміле майбутнє
При цьому йдеться про те, що уряд України "зменшує безпосередні ризики повномасштабного вторгнення" – попри те, що офіційні особи всіх сторін намагаються знайти дипломатичне рішення у цій ситуації.
"Якщо вторгнення (в Україну – прим. ред.) все ж таки відбудеться, незрозуміло, якої форми воно набуде, а передбачати наміри російського президента Володимира Путіна – це явно нерозумне заняття", – зазначає видання.
За словами Найджела Гулд-Девіса, будь-яка сучасна війна була б жахливою, але "є градації жаху". Також він сказав, що це "найсерйозніша криза безпеки в Європі з 1980-х років".
Думки
Аналітики також висловили думку, що ефективність дій у відповідь під керівництвом НАТО має вирішальне значення.
"Але будь-який крок Росії став би випробуванням для рішучості західних країн і породив би низку невизначеностей в економіці та безпеці", – пише CNN.
Своєю чергою Джеймс Ніксі зазначив, що Росія і Захід мають "фундаментальні розбіжності за світоглядом".
"Тепер Росія вирішила підвищити ставки. Це реальна проблема, яка має глобальні наслідки", – сказав він.
Економіка
Окрім цього, зазначається, що економічні наслідки можливого вторгнення в Україну невідомі.
Серед іншого, збій сільськогосподарського виробництва в Україні може мати прямий вплив на постачання продовольства. Експерти стверджують, що через можливе вторгнення Україна отримає удар по своєму виробництву. А обсяг виробництва може вплинути на постачання певних харчових продуктів.
Також експертів непокоїть широкий потенційний вплив на постачання енергоносіїв та наслідки жорстких західних санкцій щодо Росії після можливого її вторгнення в Україну.
"Якщо ви говорите про великий конфлікт (за участю – прим. ред.) одного з найбільших постачальників енергії у світі – і велику країну транзиту до іншої Європи, – то не може не бути значного впливу на енергетичні ринки", – сказав Гулд-Девіс.
Нагадаємо, російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що мирний план вирішення конфлікту на Донбасі дуже простий і називається відновленням міжнародного права.