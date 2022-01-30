CNN: Китай развяжет войну сразу после нападения Путина на Украину

Если Россия безнаказанно вторгнется в Украину, это будет примером для диктаторов всего мира

Экспертов беспокоит широкое потенциальное влияние на поставки энергоносителей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Возможные действия Российской Федерации в отношении Украины будут иметь последствия за пределами общей границы двух стран.

Об этом сообщает CNN.

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Как отмечают эксперты – бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис и директор программы Россия-Евразия лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси, – такие действия могут привести к новой эре неопределенности в Восточной Европе, разрушить глобальную экономику, а также спровоцировать сдвиг в геополитическом влиянии, который "подорвет доверие к Западу".

Китай и Тайвань

Эксперты убеждены, что отголоски вторжения РФ в Украину будут "ощущаться во всем мире". Некоторые из них опасаются, что любой шаг РФ может "вдохновить и другие страны". По мнению Найджела Гулд-Дэвиса, Китай будет внимательно следить за уроками, которые он может "извлечь из решимости Запада".

"Тайванцы извлекут из этого уроки – как и любой другой житель границы – несмотря на то, что живет рядом с лидером, который намного выше его", – заявил Никси.

Как отмечается, Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с момента окончания гражданской войны в Китае более 70 лет назад, но правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает остров как часть своей территории и "не исключает применения военной силы для его захвата".

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Китай и Тайвань.

Как отмечается, это подтверждает мнение некоторых экспертов о том, что реакция США на украинский кризис может диктовать, как он будет восприниматься во всем мире дальше.

Эксперты отмечают, что в мире будут наблюдать эффект домино в течение многих лет и, возможно, десятилетий, если Россия предпримет успешный шаг. По их мнению, это покажет диктаторам всего мира, что "США – бумажный тигр" (метафора, которая используется для обозначения чего-то опасного только с виду, но на самом деле безобидного – прим. ред.).

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При этом также говорится о том, что если за российским вторжением последует продолжительная напряженность, в США также могут возобновиться дебаты о том, какую роль страна должна играть в Европе.

Неясное будущее

При этом говорится о том, что правительство Украины "преуменьшает непосредственные риски полномасштабного вторжения" – несмотря на то, что официальные лица всех сторон пытаются найти дипломатическое решение в этой ситуации.

"Если вторжение (в Украину – прим. ред.) все же произойдет, неясно, какую форму оно примет, а предсказывать намерения российского президента Владимира Путина – это заведомо неразумное занятие", – отмечает издание.

По словам Найджела Гулд-Дэвиса, любая современная война была бы ужасающей, но "есть градации ужаса". Также он сказал, что это "самый серьезный кризис безопасности в Европе с 1980-х годов".

/ Фото: CNN

Мнения

Аналитики также высказали мысль, что эффективность ответных действий под руководством НАТО имеет решающее значение.

"Но любой шаг России стал бы испытанием для решимости западных стран и породил бы ряд неопределенностей в экономике и безопасности", – пишет CNN.

В свою очередь Джеймс Никси отметил, что у России и Запада есть "фундаментальные разногласия по мировоззрению".

"Теперь Россия решила повысить ставки. Это реальная проблема, которая имеет глобальные последствия", – сказал он.

Экономика

Кроме этого, отмечается, что экономические последствия возможного вторжения в Украину неизвестны.

Среди прочего, сбой сельскохозяйственного производства в Украине может иметь прямое влияние на снабжение продовольствием. Эксперты утверждают, что из-за возможного вторжения Украина получит удар по своему производству. А объем производства может повлиять на поставку определенных продуктов питания.

Также экспертов беспокоит широкое потенциальное влияние на поставки энергоносителей и последствия жестких западных санкций в отношении России после возможного ее вторжения в Украину.

"Если вы говорите о крупном конфликте (с участием – прим. ред.) одного из крупнейших поставщиков энергии в мире – и крупной страны транзита в остальную Европу, – то не может не быть значительного воздействия на энергетические рынки", – сказал Гулд-Дэвис.

Напомним, российский экономист, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов заявил, что мирный план решения конфликта на Донбассе очень простой и называется восстановлением международного права.

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