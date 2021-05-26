Зустріч Путіна з Байденом – хто формує стратегію і тактику президентів

Сайт Сьогодні дізнався, як радники впливають на рішення лідерів Росії і США

Зустріч президентів США і Росії, Джо Байдена і Володимира Путіна, відбудеться 16 червня в Женеві (Швейцарія). "Сьогодні" з'ясували, як проводиться підготовка до переговорів двох світових лідерів, хто дає поради президентам і формує стратегію відносин між країнами і тактику ведення переговорів.

Реклама

Передбачається, що на зустрічі в Женеві обговорюватимуться близько 10 питань. У тому числі військово-політичне протистояння в Європі, санкції стосовно будівництва газопроводу "Північний потік – 2", зупинка гонки озброєнь, роззброєння в рамках стратегічної стабільності, проблеми кібербезпеки, відносини з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, Сирією, арабо-ізраїльський конфлікт, а також питання України. Зокрема, деескалація конфлікту на Донбасі і розблокування Керченської протоки.

Ключові радники Байдена

У президента США Джо Байдена є три ключових радники, до думок яких він прислухається.

"Глава Державного департаменту США Ентоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван і колишній держсекретар, а нині радник Білого дому з кліматичних проблем Джон Керрі", – говорить "Сьогодні" політолог Вадим Карасьов.

Ентоні Блінкен – 59-річний американський політик. Працював спічрайтером президента Білла Клінтона з питань зовнішньої політики, входив до складу апарату Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, курирував проблеми відносин з Європою. Пізніше обіймав посаду радника віце-президента Джо Байдена з нацбезпеки і заступника держсекретаря США. У 2021 році був призначений на посаду державного секретаря США.

Washington Post називає Блінкена одним з найближчих і давніх радників Джо Байдена. Блінкен відомий як поборник активної зовнішньої політики. У 2011 році він єдиний раз публічно розійшовся думкою з Байденом, підтримавши операцію НАТО в Лівії. А через два роки виступав за втручання Заходу в Сирії. Зараз, як пише Wall Street Journal, він сумнівається в доцільності поспішного виведення американських військових з Афганістану та Іраку, намагається вдихнути нове життя в ядерну угоду з Іраном, а також підтримує Україну в її конфлікті з Росією.

"Блінкен відомий своїм радикальним, можна сказати "яструбиним "ставленням до Росії. Він регулярно виступає за стримування Росії і Китаю, водночас глава Держдепу є більш проукраїнським політиком", – зазначає політолог Карасьов.

Ентоні Блінкен. Фото: Держдеп США

Реклама

Ще одному раднику з нацбезпеки Джейку Саллівану 44 роки. У січні 2009-го він був призначений заступником глави апарату Хілларі Клінтон як державного секретаря США в адміністрації Барака Обами. У 2013 році став радником віцепрезидента Джо Байдена з питань національної безпеки, а в 2021 році був призначений тим же радником, але вже президента Байдена. До слова, Салліван – наймолодший радник президента з нацбезпеки з 1950-х років. Зона його відповідальності – економічні питання.

Саллівана можна назвати противагою Блінкена в оточенні Байдена щодо підтримки України. За словами Карасьова, позиція молодого радника по відношенню до Росії більш помірна.

Джейк Салліван. Фото: Рада нацбезпеки США

Джон Керрі – 77-річний американський політик – є третім радником, до чиєї думки прислухається Байден. У 2013 році за президента Барака Обами Керрі зайняв пост держсекретаря США. У 2021 році став спеціальним представником президента США Джо Байдена з питань клімату або, як назвав його посаду Байден, "кліматичним царем" (Climate Czar)

"У Керрі давно склалися непогані відносини з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, він вважається провідником більш м'якої політики до Росії, але водночас більш підступної", – зазначив Карасьов.

Політолог також додав, що дзвінок Байдена Путіну і його відеозвернення до громадян Росії були зроблені за наполяганням Джона Керрі.

Джон Керрі. Фото: Держдеп США

Головні радники Путіна

У президента Росії Володимира Путіна також є радники, які готують свої рекомендації для проведення переговорів. Це глава МЗС РФ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, помічник президента з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і міністр оборони Сергій Шойгу.

Реклама

Сергій Лавров – 71-річний дипломат. У 1992 році призначений заступником міністра закордонних справ Росії. На посаді міністра закордонних справ РФ з березня 2004 року. Постійний член Ради безпеки Російської Федерації.

Лавров, мабуть, найдосвідченіший російський дипломат і авторитетний чиновник. На ньому замкнута вся зовнішньополітична стратегія РФ. Його думка щодо міжнародних питань має великий вплив на рішення, які приймає президент Росії. За словами Лаврова, зближення України з НАТО і ЄС погіршує її відносини з Росією.

Сергій Лавров. Фото: Вікіпедія

Микола Патрушев – 69-річний секретар Ради безпеки РФ, має багаторічний досвід роботи в КДБ СРСР і ФСБ РФ. У 1998 був призначений заступником директора Федеральної служби безпеки Росії, а в 1999 році став керівником ФСБ РФ. З 2013 року Патрушев обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ. Відомий своїми висловлюваннями, що Україна за підтримки США здатна спровокувати війну з Росією. Також на думку Патрушева, Захід регулярно намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, щоб послабити Росію.

Микола Патрушев. Фото: Держдума РФ

Юрій Ушаков – 74-річний особистий помічник президента Володимира Путіна. Був представником Росії при ОБСЄ, заступником міністра закордонних справ, займався питаннями взаємодії з ООН. З 1998-го по 2008 рік працював послом Російської Федерації в США. З 2012 року – помічник президента Російської Федерації. Займається питаннями зовнішньої політики.

Ушаков дипломатично і обережно висловлюється про Україну, при цьому часто зазначає, що Росія не має відношення до ескалації в Україні і підтримує Мінські угоди про перемир'я.

Юрій Ушаков. Фото: "Комерсант"

Реклама

Сергій Шойгу – 65-річний міністр оборони РФ. З 1994 року по 2012 рік був головою МНС РФ. У 2014 році призначений міністром оборони Російської Федерації. 21 січня 2020 року після відставки уряду Медведєва перепризначений на посаду міністра оборони в кабінеті Михайла Мішустіна.

Шойгу неодноразово підкреслював, що США і НАТО сприяють зростанню військової небезпеки в Європі, а Захід негативно впливає на російсько-українські відносини.

Сергій Шойгу. Фото: Вікіпедія

Однак у формуванні зовнішньої політики і підготовці до переговорів беруть участь не тільки радники президентів, а й велика кількість інших фахівців. Про це говорить "Сьогодні" глава Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко.

"У Росії над підготовкою зустрічі з президентом США зазвичай працює апаратна система, державна машина, яка розробляє тактику і політику у відносинах з Америкою в цілому і її лідером зокрема", – говорить політолог, додавши, що під час розробки стратегії переговорів відбувається колективна робота.

За його словами за стратегію політики і тактики переговорів у США відповідає Держдеп і Рада нацбезпеки, а в Росії – МЗС, Міноборони, ФСБ і також Рада безпеки.

"Радники президентів, звичайно ж, впливають, рішення приймаються колективно, проте останнє слово все ж за главами держав", – пояснює Фесенко.

Перспективи для України

Чого ж варто чекати Україні від зустрічі Байдена з Путіним? Якщо з російською стороною, в принципі, все зрозуміло – радники Путіна дотримуються єдиної позиції стосовно України, то серед помічників Байдена є ті, хто підтримують Україну, але є й більш лояльні до Росії. Чи будуть американці відстоювати наші інтереси і тиснути на Росію, чи ж підуть на поступки Путіну – покаже результат переговорів.

На думку політологів, для України переговори все ж матимуть позитивний результат. Однією з цілей приїзду до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена було узгодження з президентом Володимиром Зеленським українських питань під час підготовки зустрічі Байдена з Путіним. А це означає, що американці координують з Україною переговори з Росією і будуть ретельно проговорювати українську тему.

Нагадаємо, що Джо Байден особисто запропонував Володимиру Путіну зустрітися і обговорити стан відносин Америки та Росії, а також інші питання, включаючи і питання України.

Що про майбутній саміт і про те, як він вплине на ситуацію в Україні, кажуть експерти, дивіться у відеосюжеті "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією.