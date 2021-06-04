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Усі підсанкційні "злодії у законі" залишили Україну – Данілов

4 червня, 17:17

Віталій Семченко Віталій Семченко

Також він зазначив, що зі 111 "кримінальних авторитетів" сьогодні на території країни залишилися тільки 42 – зараз триває процедура їхнього видворення

Олексій Данилов заявив, що всі злодії в законі залишили Україну

Олексій Данилов заявив, що всі злодії в законі залишили Україну / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Після введення санкцій Ради нацбезпеки і оборони України країну залишили всі 34 "злодія у законі".

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу.

"На засіданні прийняли звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про реалізацію рішення РНБО від 14 травня про санкції проти "злодіїв у законі" і кримінальних авторитетів. На початку року в країні було 34 особи зі статусом "злодія у законі", сьогодні – нуль", – сказав Данілов.

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Також Данілов зазначив, що зі 111 "кримінальних авторитетів" сьогодні на території України залишилися тільки 42 – зараз триває процедура їхнього видворення з країни. А незабаром, зазначив Данілов, "у нас так само тут буде 0".

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Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Данілов також заявив, що Німеччина і Франція мусять понести відповідальність за окупацію Криму. За його словами, якщо одна країна порушує кордону іншої, то занадто мало бути просто "стурбованими".

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