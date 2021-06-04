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Все подсанкционные "воры в законе" покинули Украину – Данилов

4 июня, 17:17

Виталий Семченко Виталий Семченко

/ Фото: Сегодня

После введения санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины страну покинули все 34 "вора в законе".

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Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

"На заседании приняли отчет министра внутренних дел Арсена Авакова о реализации решения СНБО от 14 мая о санкциях против "воров в законе" и криминальных авторитетов. В начале года в стране было 34 человека со статусом "вора в законе", сегодня – ноль", – сказал Данилов. Он добавил, что после заседания Совбеза 14 мая в стране находилось 17 "воров в законе".

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