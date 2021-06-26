Все як в музеї. Чиновник виселився з Конча-Заспи, але не зміг забрати все майно (відео)

Один з чиновників, який жив в Конча-Заспі і звільнив будинок в рамках, як говорив президент Володимир Зеленський, "великого переселення народів", забрав деякі меблі ще до того, як почалися переговори про звільнення будинку.

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Про це повідомляє hromadske.

Кухня в садовому будинку, яку він придбав за 30 тисяч євро, була демонтована, проте деякі її елементи все ж залишилися. Також він не зміг забрати з собою і телевізор, який, за його словами, коштує 30 тисяч доларів. Така ж ситуація склалася і з аркою за 50 тисяч євро, яку не можна демонтувати.

Як з'ясувалося, коли монтували деякі меблі, враховувалося і те, що потім її можна буде забрати, адже невід'ємні поліпшення держмайна є власністю держави.

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Також ми писали і про те, що столичні правоохоронці викрили та затримали на одержанні неправомірної вигоди виконуючих обов'язки директорів комунального підприємства "Лісопаркове господарство" Конча-Заспа" комунального об'єднання "Київзеленбуд" і Національного природного парку "Голосіївський".