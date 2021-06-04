Велика ревізія в Конча-Заспі: перші 20 людей залишають держжитло – про кого мова

Перші 20 людина знаходяться в процедурі виселення з державних маєтків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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Про це повідомив секретар секретар РНБО Олексій Данилов.

Мова йде про наступні особах:

Панасюк Олена Вікторівна;

Зубко Людмила Миколаївна;

Івченко Віктор Анатолійович;

Матвієнко Ольга Василівна;

Піскун Святослав Михайлович (колишній генеральний прокурор);

Юрчик Сергій Володимирович (колишній керівник одеського рибгоспу);

Гаврилюк Лідія Михайлівна;

Васюник Іван Васильович;

Лавринович Олександр Володимирович;

Череп Валерій Іванович;

Гайсинський Юрій Олександрович;

Табачник Дмитро Володимирович;

Петренко Микола Миколайович;

Макар'ян Давид Борисович;

Макар'ян Борис Петрович;

Папіш Ілля Есипович;

Ільїн Олександр Ігорович;

Богатирьова Раїса Василівна;

Семиноженко Володимир Петрович;

Топалов Віктор Семенович.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив провести аудит угод про продаж земельних ділянок і зведення будинків у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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Також глава держави розповів, коли він сам з'їде з державної дачі в Кончі-Заспі.

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