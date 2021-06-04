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Велика ревізія в Конча-Заспі: перші 20 людей залишають держжитло – про кого мова

4 червня, 17:00

Віталій Семченко Віталій Семченко

Раніше президент Володимир Зеленський доручив РНБО провести аудит державних земель

Перші 20 людина знаходяться в процедурі виселення з державних маєтків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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Про це повідомив секретар секретар РНБО Олексій Данилов.

Мова йде про наступні особах:

  • Панасюк Олена Вікторівна;
  • Зубко Людмила Миколаївна;
  • Івченко Віктор Анатолійович;
  • Матвієнко Ольга Василівна;
  • Піскун Святослав Михайлович (колишній генеральний прокурор);
  • Юрчик Сергій Володимирович (колишній керівник одеського рибгоспу);
  • Гаврилюк Лідія Михайлівна;
  • Васюник Іван Васильович;
  • Лавринович Олександр Володимирович;
  • Череп Валерій Іванович;
  • Гайсинський Юрій Олександрович;
  • Табачник Дмитро Володимирович;
  • Петренко Микола Миколайович;
  • Макар'ян Давид Борисович;
  • Макар'ян Борис Петрович;
  • Папіш Ілля Есипович;
  • Ільїн Олександр Ігорович;
  • Богатирьова Раїса Василівна;
  • Семиноженко Володимир Петрович;
  • Топалов Віктор Семенович.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив провести аудит угод про продаж земельних ділянок і зведення будинків у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.

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Також глава держави розповів, коли він сам з'їде з державної дачі в Кончі-Заспі.

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Всі подробиці в спецтемі Засідання РНБО

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