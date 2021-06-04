Велика ревізія в Конча-Заспі: перші 20 людей залишають держжитло – про кого мова

Перші 20 людина знаходяться в процедурі виселення з державних маєтків в Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.
Про це повідомив секретар секретар РНБО Олексій Данилов.
Мова йде про наступні особах:
- Панасюк Олена Вікторівна;
- Зубко Людмила Миколаївна;
- Івченко Віктор Анатолійович;
- Матвієнко Ольга Василівна;
- Піскун Святослав Михайлович (колишній генеральний прокурор);
- Юрчик Сергій Володимирович (колишній керівник одеського рибгоспу);
- Гаврилюк Лідія Михайлівна;
- Васюник Іван Васильович;
- Лавринович Олександр Володимирович;
- Череп Валерій Іванович;
- Гайсинський Юрій Олександрович;
- Табачник Дмитро Володимирович;
- Петренко Микола Миколайович;
- Макар'ян Давид Борисович;
- Макар'ян Борис Петрович;
- Папіш Ілля Есипович;
- Ільїн Олександр Ігорович;
- Богатирьова Раїса Василівна;
- Семиноженко Володимир Петрович;
- Топалов Віктор Семенович.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський доручив провести аудит угод про продаж земельних ділянок і зведення будинків у Кончі-Заспі і Пущі-Водиці.
Також глава держави розповів, коли він сам з'їде з державної дачі в Кончі-Заспі.
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