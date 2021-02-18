Вовка не змогли примусово доставити в суд: у НАБУ пояснили, куди він подівся

Силовики не мали права вриватися на робоче місце або у квартиру судді

Детективам НАБУ раніше ледь вдалося вручити повістку голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку, але ніяк не виходить "зловити" його і примусово доставити в суд.

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Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Суд дозволив примусовий привід для обрання запобіжного заходу підозрюваному. Детективи 8 і 16 лютого приходили у будівлю ОАСК, щоб доставити Вовка до суду, але його нібито знову не виявилося на місці.

У НАБУ відзначають, що постанова суду не дає права силовикам затримувати підозрюваного або проникати в його житло чи інше володіння.

"Голова і судді ОАСК вжили всіх заходів для того, щоб детективи не могли потрапити до приміщення суду. Детективам НАБУ в ОАСК постійно повідомляють про відсутність голови на робочому місці через його перебування у відпустці", – повідомили в НАБУ.

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Також у будівлі суду змінили пропускний режим: тепер на робоче місце Вовка можна потрапити тільки з дозволу одного з підозрюваних, який проходить у справі щодо Вовка.

"Голова і судді ОАСК грубо порушують законні вимоги слідства і суду, прикриваючись пунктами КПК України щодо гарантій суддівської недоторканності", – додали антикорупціонери.

Нагадаємо, що 17 липня Спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру керівникові ОАСК Павлу Вовку, його заступникові Володимиру Келеберді, п'яти суддям ОАСК, керівникові Державної судової адміністрації України Зеновію Холоднюку та ще чотирьом особам.

Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі. У Генпрокуратурі розкрили деталі слідства у справі ОАСК.

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