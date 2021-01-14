Главу ВАКС помітили на вечірці з Тупицьким і Вовком? ЗМІ дізналися деталі

В Антикорупційному суді стверджують, що Танасевич не було на вечірці

Голова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олена Танасевичначебто опинилася на новорічній вечірці з главою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і головою Конституційного Суду Олександром Тупицьким.

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Про це повідомляє "Слідство Інфо".

Виданню стало відомо від декількох джерел в правоохоронних органах, що 23 грудня Танасевич приїхала до Київського інституту інтелектуальної власності і права на передноворічну вечірку, організовану президентом "Одеської юридичної академії", колишнім депутатом-"регіоналом" Сергієм Ківаловим. Вона там нібито була в компанії Вовка та інших високопоставлених суддів. Все б нічого, от тільки саме ВАКС розглядає справу Вовка. Також джерела повідомлять, що на цій же вечірці був присутній і Тупицький.

Несподівано на цю вечірку завітали детективи НАБУ, які спробували вручити підозру Вовку, після чого він у поспіху вийшов на вулицю, навіть не одягнувшись.

Тим часом пресслужба ВАКС сьогодні спростувала участь Танасевич в передноворічній вечірці. У відомстві зазначили, що судді різних судів, адвокати, прокурори і вчені регулярно беруть участь в тематичних заходах, проводять лекції у вузах.

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"23 грудня 2020 року відбулася робоча зустріч Олени Танасевич і директора Київського інституту інтелектуальної власності і права Василя Фелика зі студентським самоврядуванням. Її результатом стала домовленість про проведення циклу онлайн-лекцій з суддями ВАКС", – йдеться в заяві.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями глава КСУ злітав на відпочинок в ОАЕ, після чого опинився в епіцентрі чуток: йому приписували відпочинок на королівської віллі за 300 тис. грн на добу. Однак пізніше сам Тупицький показав, скільки насправді коштує його відпочинок в Дубаї.

Дивіться в сюжеті про підозру судді Вовку:

Відео: Сьогодні

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