"Питання не в кількості вакцин": Зеленський назвав головну проблему вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз головне питання не в постачанні вакцин в Україну, а в бажанні людей вакцинуватися від COVID-19. Про це він сказав на пресконференції.

"По-перше – в Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Важливо це показувати на своєму прикладі. Я стою перед вами, здається, живий і здоровий (після вакцинації) ... Питання зараз не в кількості вакцин", – сказав він.

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Зеленський зазначив, що поки темпи вакцинації не надто швидкі. За його словами, поки вакцинують пріоритетні групи, в перший день запису в електронну чергу на вакцинаціювже стали близько 40 тисяч людей.

"Воно в Україні піде – люди повірять, як тільки будуть бачити результат", – підкреслив президент.

Також Україна очікує до кінця другого кварталу року 2,8-3,2 млн доз AstraZeneca і найближчим часом 117 тисяч доз вакцини Pfizer, плюс додатково 1,2 млн доз від Польщі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 2 березня вакцинувався від COVID-19, а зробив він це в Сєвєродонецьку разом з військовими. Він також закликав українців не відмовлятися від щеплень.

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