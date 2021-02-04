Чи зможе Україна подолати своє комуністичне минуле? Три уроки від Фукуями

Найважливіша демократична трансформація, яка відбувається нині у світі – перехід до демократії в Україні.

Реклама

Так вважає американський політолог, економіст, філософ, публіцист, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма.

Під час лекції під назвою "Уроки українських демократичних трансформацій" він назвав три уроки процесу трансформації в Україні.

1. Важливість громадянського суспільства

Фукуяма вважає, що без громадських організацій та суспільства демократичні перетворення в Україні могли би не відбутися, адже "Помаранчева революція" дуже похитнула авторитарний баланс.

Реклама

Саме громадянське суспільство допомагає відстежувати діяльність уряду. Він додав, що більші надії покладав не на українське суспільство, а на російське. Однак українці змогли створити багато наглядових організацій.

2. Належне державне управління

Щоб державний апарат був професійним та некорумпованим, інколи недостатньо створити партії та провести вибори. Насамперед потрібно запроваджувати в ньому сучасність.

На думку Фукуями, пандемія коронавірусу чітко показує, які держави працюють ефективно. Адже більшість країн Південно-Східної Азії впоралися з захворюванням набагато краще, аніж Європа чи США. Професор вважає, що в Азії збереглася повага до компетентних професіоналів, які працюють в міністерствах охорони здоров’я.

Через те, що колишні комуністичні країни не мали належної державної служби, коли відбір на посади робився за політичними критеріями, а не за професійними, державна служба деградувала. Особливо помітно це стало у пострадянські часи.

Реклама

Фукуяма вважає, що суспільство навчилося добре критикувати владу, однак, умов для появи кращої системи управління воно не створило.

3. Боротьба з корупцією

На думку дослідника, основні представники влади продовжують маніпулювати українським суспільством за допомогою грошей та ЗМІ.

Протягом останніх десятиліть створилася модель, яку він називає "формулою Берлусконі". Ця формула включає комбінацію контролю над ЗМІ та економічну силу. Однак ця модель може зруйнувати західну демократію.

За його словами, від того, як просуватимуться справи в Україні, залежатиме питання, чи зможе посткомуністична країна успішно подолати своє минуле.

Реклама

Після того, як Росія окупувала Крим і Донбас, у Стенфордському центрі демократії, розвитку та верховенства права він і його колеги почали вивчати досвід України, бо вона "велика і важлива європейська країна" та перебуває на передовій світової боротьби за демократію.

Також ми писали про те, що 26 січня Верховна Рада ухвалила закон про референдум. Депутати визначили, з яких питань може бути проведено всеукраїнське голосування і як організувати сам референдум.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама