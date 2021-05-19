У Верховній Раді перевели годинники на літній час (фото)

Раніше парламент провалив закон про скасування переходу на літній час і вирішив не переводити стрілки – прокинулися тільки зараз

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховна Рада, нарешті, перейшла на літній час – в сесійній залі перевели годинник, правда, через півтора місяці. Про це повідомив уTelegram народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

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"Вирішивши, що вистачить знущатися над Стефанчуком (перший віцеспікер Ради), апарат парламенту вирішив все-таки перевести час на годиннику в Раді на літній", – написав він.

Нагадаємо, що вся Україна переводила стрілки годинника на годину вперед ще 28 березня. Відмітимо, що Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, але не змогла прийняти відповідний закон. Документ допрацюють і спробують знову прийняти.

Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався в плюсах і мінусах переведення годинників, а також причому Європейський Союз до переведення стрілок, і коли вже це припиниться в Україні.

Відео: Сьогодні