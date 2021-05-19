Русский
$ 27,44
33,53
  1. Влада

У Верховній Раді перевели годинники на літній час (фото)

19 травня, 11:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Раніше парламент провалив закон про скасування переходу на літній час і вирішив не переводити стрілки – прокинулися тільки зараз

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховна Рада, нарешті, перейшла на літній час – в сесійній залі перевели годинник, правда, через півтора місяці. Про це повідомив уTelegram народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський.

Реклама

"Вирішивши, що вистачить знущатися над Стефанчуком (перший віцеспікер Ради), апарат парламенту вирішив все-таки перевести час на годиннику в Раді на літній", – написав він.

В тренді
Призначення Ляшко і Кубракова: скільки голосів вони набрали всередині "Слуги народу"
В тренді
Міністра економіки Петрашко відправлено у відставку
Ігор Петрашко. Фото: facebook.com/mineconomdev
В тренді
Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladkryklii

Нагадаємо, що вся Україна переводила стрілки годинника на годину вперед ще 28 березня. Відмітимо, що Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників в Україні, але не змогла прийняти відповідний закон. Документ допрацюють і спробують знову прийняти.

Тим часом сайт "Сьогодні" розбирався в плюсах і мінусах переведення годинників, а також причому Європейський Союз до переведення стрілок, і коли вже це припиниться в Україні.

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Роблю на прохання Путіна і Порошенка. Журналісти оприлюднили записи переговорів Медведчука
Роблю на прохання Путіна і Порошенка. Журналісти оприлюднили записи переговорів МедведчукаВлада
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговець
Кива: Кличко – це сутенер і наркоторговецьВлада
До будинку Кличка прийшли правоохоронці – ексклюзивне відео
До будинку Кличка прийшли правоохоронці – ексклюзивне відеоВлада
"Ує*ень! Таких трутнів під МВС багато": Кива обматюкав радника АваковаВлада
Чому звільняють Степанова? Шмигаль відповів
Чому звільняють Степанова? Шмигаль відповівВлада
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відео
Рада звільила Степанова, Криклія та Петрашка: відеоВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти