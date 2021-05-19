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В Верховной Раде перевели часы на летнее время (фото)

19 мая, 11:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее парламент провалил закон об отмене перехода на летнее время и решил не переводить стрелки – проснулись только сейчас

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада, наконец, перешла на летнее время – в сессионном зале перевели часы, правда, спустя полтора месяца. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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"Решив, что хватит издеваться над Стефанчуком (первый вице-спикер Рады), аппарат парламента решил все-таки перевести время на часах в Раде на летнее", – написал он.

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Владислав Криклий. Фото: facebook.com/vladkryklii

Напомним, что вся Украине переводила стрелки часов на час вперед еще 28 марта. Отметим, что Верховная Рада пыталась отменить перевод часов в Украине, но не смогла принять соответствующий закон. Документ доработают и попробуют снова принять.

Тем временем сайт "Сегодня" разбирался в плюсах и минусах перевода часов, а также причем Европейский Союз к переводу стрелок, и когда уже это прекратится в Украине.

Видео: Сегодня
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