В їдальні Ради "затролили" Гео Лероса за мансарду на даху будинку (фото)

У Раді кажуть, що Лерос без згоди мешканців забудував весь дах

У їдальні Верховної Ради з'явилися цікаві листівки – депутатам провели "політінформацію" про те, як не можна бути Гео Лерос (народним депутатом)і показали його чудернацьке житло.

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"Ранок у депутатській їдальні починається з політінформації", – написав у Telegram "слуга народу" Микола Тищенко та опублікував листівку.

У ній зазначено, що зображена начебто мансарда депутата Гео Лерос.

"Це надбудова над квартирою, а весь дах будинку – це мансарда Гео Лероса. Тепер жоден мешканець будинку не має доступу на дах будинку. Багато мешканців будинку не давали своєї згоди на будівництво цілого поверху", – написано в листівці.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", між нардепами вже був скандал, Тищенко навіть виграв суд у Лероса. Почалося все з заяв Лероса, що нібито глава ОПУ Андрій Єрмак і Тищенко "кришують" компанію одного відомого бізнесмена.

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