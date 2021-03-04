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В столовой Рады "затроллили" Гео Лероса за мансарду на крыше дома (фото)

4 марта, 11:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Раде говорят, что Лерос без согласия жильцов застроил всю крышу

В столовой Верховной Рады появились любопытные листовки – депутатам провели "политинформацию" о том, как нельзя быть Гео Леросом (народным депутатом) и показали его необычное жилье.

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"Утро в депутатской столовой начинается с политинформации", – написал в Telegram "слуга народа" Николай Тищенко и опубликовал листовку.

В ней указано, что изображена якобы мансарда депутата Гео Лероса.

"Это надстройка над квартирой, а вся крыша дома – это мансарда Гео Лероса. Теперь ни один житель дома не имеет доступа на крышу дома. Много жителей дома не давали своего согласия на строительство целого этажа", – написано в листовке.

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Как сообщали новости "Сегодня", между нардепами уже был скандал, Тищенко даже выиграл суд у Лероса. Началось все с заявлений Лероса, что якобы глава ОПУ Андрей Ермак и Тищенко "крышуют" компанию одного известного бизнесмена.

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Верховная Рада Николай Тищенко мансарда Гео Лерос

Источник: Сегодня

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