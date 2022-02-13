У Росії запропонували залишити Захарову без трусів через слова про Україну

Андрій Піонтковський відреагував на вимоги МЗС РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російський політолог Андрій Піонтковський відповів на вимогу Росії вивести з України надану партнерами зброю – вона була озвучена речницею МЗС РФ Марією Захаровою.

"Я б виставив зустрічну пропозицію: вивести з Маші Захарової весь одяг, який виготовлений на Заході. Тоді вона залишиться без трусів і може продовжувати свою дипломатичну діяльність уже в такому вигляді, оголеному", – сказав Піонтковський в ефірі Еспресо.

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Що говорила Захарова

Речниця МЗС РФ на брифінгу 9 лютого озвучила вимогу, щоб з України вивезли надане партнерами озброєння, а також щоб в НАТО оголосили про відмову від політики відкритих дверей.

Захарова заявила про "накачування Києва озброєнням". Вона також згадала про навчання українських військових, на яких відпрацьовуватимуться застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW і Javelin, отриманих із Великої Британії та США, а також безпілотників Bayraktar.

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/ Фото: МЗС Росії

Спікерка МЗС РФ вважає: щоб добитися деескалації, потрібно "припинити постачати Україні озброєння, відкликати з її території західних військових радників та інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти все раніше доставлене Києву іноземне озброєння за межі української території".

Від України Росія вимагає "повернутися до нейтрального, позаблокового статусу, який було проголошено у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року".

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