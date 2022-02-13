У Росії запропонували залишити Захарову без трусів через слова про Україну

Російський політолог Андрій Піонтковський відповів на вимогу Росії вивести з України надану партнерами зброю – вона була озвучена речницею МЗС РФ Марією Захаровою.
"Я б виставив зустрічну пропозицію: вивести з Маші Захарової весь одяг, який виготовлений на Заході. Тоді вона залишиться без трусів і може продовжувати свою дипломатичну діяльність уже в такому вигляді, оголеному", – сказав Піонтковський в ефірі Еспресо.
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Що говорила Захарова
Речниця МЗС РФ на брифінгу 9 лютого озвучила вимогу, щоб з України вивезли надане партнерами озброєння, а також щоб в НАТО оголосили про відмову від політики відкритих дверей.
Захарова заявила про "накачування Києва озброєнням". Вона також згадала про навчання українських військових, на яких відпрацьовуватимуться застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW і Javelin, отриманих із Великої Британії та США, а також безпілотників Bayraktar.
Спікерка МЗС РФ вважає: щоб добитися деескалації, потрібно "припинити постачати Україні озброєння, відкликати з її території західних військових радників та інструкторів, припинити спільні навчання ЗСУ та країн НАТО, а також вивезти все раніше доставлене Києву іноземне озброєння за межі української території".
Від України Росія вимагає "повернутися до нейтрального, позаблокового статусу, який було проголошено у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року".
Військова допомога Україні
- 1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що відомство офіційно ухвалило рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.
- Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні, а держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.
- 2 лютого уряд Польщі схвалив надання військової підтримки Україні. Україні передадуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. У разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- В аеропорт "Бориспіль" продовжують прибувати літаки з військовою допомогою з Великої Британії та США. Штати обіцяли надати Україні військову допомогу на 200 млн доларів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовували афганські чиновники для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.