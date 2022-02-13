В России предложили оставить Захарову без трусов из-за слов об Украине

Российский политолог Андрей Пионтковский ответил на требования России вывести из Украины предоставленное партнерами оружие, которое было озвучено спикером МИД РФ Марией Захаровой.
"Я бы выставил встречное предложение: вывести из Маши Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе. Тогда она останется без трусов и может продолжать свою дипломатическую деятельность уже в таком виде, обнаженном", – сказал Пионтковский в эфире "Еспресо".
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Что говорила Захарова
Спикер МИД РФ на брифинге 9 февраля озвучила требование ведомства, чтобы из Украины вывезли предоставленное партнерами вооружение, а также чтобы в НАТО объявили об отказе от политики открытых дверей.
Захарова заявила о "накачке Киева вооружением". Она также вспомнила об учениях украинских военных, на которых будут отрабатываться применение противотанковых ракетных комплексов NLAW и Javelin, полученных из Великобритании и США, а также беспилотников Bayraktar.
Спикер МИД РФ считает: чтобы добиться деэскалации, нужно "прекратить поставлять Украине вооружение, отозвать с ее территории западных военных советников и инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывезти все ранее доставленное Киеву иностранное вооружение за пределы украинской территории".
От Украины Россия требует "вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу, который был провозглашен в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года".
Военная помощь Украине
- 1 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ведомство официально утвердило решение о выделении Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
- Украина и Германия нашли потенциальное решение о поставках вооружения Украине, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация США продолжает тесное взаимодействие с Конгрессом и союзными странами, чтобы увеличить помощь Украине.
- 2 февраля правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. Украине передадут самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы. В случае ухудшения ситуации Польша готова принимать раненых и эвакуировать мирное население.
- В аэропорт "Борисполь" продолжают прибывать самолеты с военной помощью из Великобритании и США. Штаты обещали оказать Украине военную помощь на 200 млн долларов.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.