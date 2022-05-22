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У Раді створили депутатську групу "безпартійних": який склад

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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22 травня, 15:53
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Співголовами нової групи стали два депутати
Співголовами депутатської групи стали Ігор Абрамович та Максим Єфімов.
Співголовами депутатської групи стали Ігор Абрамович та Максим Єфімов. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді створено нову депутатську групу під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли 17 народних депутатів.

Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.

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Що відомо

Як зазначається, співголовами нової депутатської групи стали Ігор Абрамович (був членом ОПЗЖ) і Максим Єфімов (у 2019-му – член депутатської групи "Довіра").

Загалом склад групи такий:

  • Ігор Абрамович;
  • Анатолій Бурміч (був членом ОПЗЖ);
  • Олег Воронько (екс-"слуга народу");
  • Валерій Гнатенко (був членом ОПЗЖ);
  • Артем Дмитрук (був членом "Слуги народу");
  • Максим Єфімов;
  • Дмитро Ісаєнко (був членом ОПЗЖ);
  • Ігор Кісільов (був членом ОПЗЖ);
  • Олександр Ковальов (мажоритарник);
  • Олександр Лукашев (був членом ОПЗЖ);
  • Володимир Мороз (був членом ОПЗЖ);
  • Тетяна Плачкова (була членкинею ОПЗЖ);
  • Наталія Приходько (була членкинею ОПЗЖ);
  • Антоніна Славицька (була членкинею ОПЗЖ);
  • Вадим Столар (був членом ОПЗЖ);
  • Олександр Фельдман (був членом ОПЗЖ);
  • Олександр Юрченко (екс-"слуга народу").

Фото – t.me/yzheleznyak.
Фото – t.me/yzheleznyak.

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Фото – t.me/yzheleznyak.
Фото – t.me/yzheleznyak.

Нагадаємо, що нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої було припинено, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".

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