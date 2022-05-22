У Раді створили депутатську групу "безпартійних": який склад

У Верховній Раді створено нову депутатську групу під назвою "Відновлення України". До її складу увійшли 17 народних депутатів.
Про це повідомив у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк.
Що відомо
Як зазначається, співголовами нової депутатської групи стали Ігор Абрамович (був членом ОПЗЖ) і Максим Єфімов (у 2019-му – член депутатської групи "Довіра").
Загалом склад групи такий:
- Ігор Абрамович;
- Анатолій Бурміч (був членом ОПЗЖ);
- Олег Воронько (екс-"слуга народу");
- Валерій Гнатенко (був членом ОПЗЖ);
- Артем Дмитрук (був членом "Слуги народу");
- Максим Єфімов;
- Дмитро Ісаєнко (був членом ОПЗЖ);
- Ігор Кісільов (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Ковальов (мажоритарник);
- Олександр Лукашев (був членом ОПЗЖ);
- Володимир Мороз (був членом ОПЗЖ);
- Тетяна Плачкова (була членкинею ОПЗЖ);
- Наталія Приходько (була членкинею ОПЗЖ);
- Антоніна Славицька (була членкинею ОПЗЖ);
- Вадим Столар (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Фельдман (був членом ОПЗЖ);
- Олександр Юрченко (екс-"слуга народу").
Нагадаємо, що нардепи від фракції "Опозиційна платформа – За життя", діяльність якої було припинено, створили у Верховній Раді депутатську групу "Платформа за життя та мир".