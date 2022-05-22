В Раде создали депутатскую группу "беспартийных": какой состав

Сопредседателями новой группы стали два депутата

Сопредседателями депутатской группы стали Игорь Абрамович и Максим Ефимов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Верховной Раде создана новая депутатская группа под названием "Восстановление Украины". В ее состав вошли 17 народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

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Что известно

Как отмечается, сопредседателями новой депутатской группы стали Игорь Абрамович (был членом ОПЗЖ) и Максим Ефимов (в 2019-м – член депутатской группы "Довіра").

В общем состав группы таков:

Игорь Абрамович;

Анатолий Бурмич (был членом ОПЗЖ);

Олег Воронько (экс-"слуга народа");

Валерий Гнатенко (был членом ОПЗЖ);

Артем Дмитрук (был членом "Слуги народа");

Максим Ефимов;

Дмитрий Исаенко (был членом ОПЗЖ);

Игорь Кисилев (был членом ОПЗЖ);

Александр Ковалев (мажоритарщик);

Александр Лукашев (был членом ОПЗЖ);

Владимир Мороз (был членом ОПЗЖ);

Татьяна Плачкова (была членом ОПЗЖ);

Наталья Приходько (была членом ОПЗЖ);

Антонина Славицкая (была членом ОПЗЖ);

Вадим Столар (был членом ОПЗЖ);

Александр Фельдман (был членом ОПЗЖ);

Александр Юрченко (экс-"слуга народа").

Фото – t.me/yzheleznyak.

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Фото – t.me/yzheleznyak.

Напомним, что нардепы от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", деятельность которой была прекращена, создали в Верховной Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".

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